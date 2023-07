H μάχη των επιγόνων και η πάλη των τάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ

Κλείσιμο

Και πρωτίστως για …το κάρο και το άλογο. Ποιό πρέπει να προηγηθεί στην μετά Τσίπρα εποχή. Πρώτα το συνέδριο και μετά η εκλογή αρχηγού ή το αντίστροφο. Υποτίθεται αυτά είχαν λυθεί στην πρώτη Πολιτική Γραμματεία -και η χθεσινή το επιβεβαίωσε- όμως η πλευρά Τεμπονέρα (Κοτσακάς, Τσιόκας, Ρήγας κ.α.) και ορισμένοι άλλοι επιμένουν να γίνει πρώτα το συνέδριο, στα τέλη Οκτωβρίου, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και μετά η εκλογή αρχηγού ώστε να μπορέσει και ο νεαρός εργατολόγος να είναι υποψήφιος, αλλά το κυριότερο οι υποψηφιότητες να αποτελούν την κατάληξη της συζήτησης για τα αίτια της ήττας και τη νέα φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό ομαλές συνθήκες αυτό είναι και το σωστό όμως ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιδίνηση και κάθε μέρα που περνάει είναι σε βάρος του, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ενότητά του.Στην Κεντρική Επιτροπή, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (15-16/7), το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου, αλλά το πιθανότερο είναι να τηρηθεί το αρχικό πλάνο και απλώς οι διαδικασίες να πάνε μια εβδομάδα πίσω και όχι δύο μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή ήταν και η «συμβουλή» του Τσίπρα στην Ράνια Σβίγγου, την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης μπορεί να μην εμπλέκεται όμως θέλει οι εξελίξεις διαδοχής του να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κατά συνέπεια το διαρκές συνέδριο που θα προκηρύξει τη θέση του αρχηγού δεν θα γίνει στα τέλη Αυγούστου, αλλά στις αρχές Σεπτεμβρίου.Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στις 3 Σεπτέμβρη θα είναι η τελευταία αρχηγική -και αποθεωτική- εμφάνιση του Τσίπρα στα κομματικά δρώμενα του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 3 Σεπτέμβρη 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύοντας το ΠΑΣΟΚ άνοιγε έναν ιστορικό κύκλο για τη χώρα και την Προοδευτική Παράταξη, ο οποίος παρά τις μεταπτώσεις διαρκεί ακόμη. Και πενήντα χρόνια μετά, στις 3 Σεπτέμβρη 2023, ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει τον, σύντομο είναι η αλήθεια, ιστορικό κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνώσα αριστερά. Μπορεί στις πρόσφατες εκλογές να ανεδείχθη αξιωματική αντιπολίτευση όμως με το γλίσχρο ποσοστό (17,8%) που έλαβε και την παραίτηση Τσίπρα όλοι προοικονομούν πως η εφεξής πορεία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοδική και σίγουρα ταραχώδης με κεντρόφυγες τάσεις, όπως συνηθίζεται στην Αριστερά.Εφόσον, η (βασίμως πιθανολογούμενη ταραχώδης και καυτή όσο και ο ενσκήψας καύσων) Κεντρική Επιτροπή, αποφασίσει, όπερ και το πιθανότερο, το διαρκές συνέδριο να γίνει στις 3 Σεπτέμβρη, η εκλογή νέου αρχηγού θα γίνει στις 10 Σεπτέμβρη και εφόσον κανείς/μία από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία η επαναληπτική εκλογή θα γίνει στις 17 Σεπτέμβρη. Εξυπακούεται πως στην περίπτωση αυτή η ομιλία του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ θα γίνει με μια εβδομάδα καθυστέρηση. Η πιθανότητα να μιλήσει στη ΔΕΘ ο προσωρινός αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος δεν μοιάζει, προσώρας τουλάχιστον, πιθανή. Και λέμε προσώρας γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Το never say never ισχύει και για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.Ο επικεφαλής της αριστερής μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη ο μεγάλος άγνωστος για την εκλογή αρχηγού. Ο ίδιος θέλει να είναι υποψήφιος -και ο σκληρός πυρήνας της «Ομπρέλας» τον πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση- όμως την τελευταία στιγμή μπορεί να κάνει πίσω αν δει ότι η Έφη είναι μακράν μπροστά και ο ίδιος δεν συγκεντρώνει ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Για τρεις ημέρες τα μέλη της «Ομπρέλας» συζητούσαν διαδυκτιακά για το τι να κάνουν και εκτός από τον Τσακαλώτο μεγάλα ποσοστά αποδοχής συγκέντρωσε και η υποψηφιότητα της Αχτσιόγλου, η οποία άλλωστε προέρχεται από την σκληροπυρηνική μήτρα της «Ομπρέλας», τους «53», των οποίων ηγείτο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση για να διηγηθούμε μια μικρή ιστορία που συνέβη πριν από περίπου τέσσερα χρόνια στις Βρυξέλλες. Μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2019 με πρόσκληση του Στέλιου Κούλογλου στελέχη της Κουμουνδούρου από την ομάδα των «53» περιηγήθηκαν στο ευρωκοινοβούλιο. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο Τσακαλώτος. Ο Ευκλείδης, στο δείπνο που τους παρέθεσε ο Στέλιος, προέβλεψε με θαυμαστή ακρίβεια, ως σύγχρονος Τροφώνιος, τις εξελίξεις.Είπε ότι ο Αλέξης θα χάσει τις επόμενες εκλογές -και με την απλή αναλογική και με την ενισχυμένη- και οι «53» θα πρέπει να προωθήσουν την Αχτσιόγλου για διάδοχο του Τσίπρα. Κλείνει η παρένθεση. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο εσωκομματικό αυλάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αχτσιόγλου έφυγε από τους «53», όπως και ο Αλέξης Χαρίτσης, και αφανώς μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Τζανακόπουλο και εμφανώς τον Νάσο Ηλιόπουλο και άλλα 100 στελέχη έφτιαξαν, ενόψει του συνεδρίου του 2022, την «ομάδα 6+6», η οποία προσπάθησε να μπει σφήνα ανάμεσα στην προεδρική πλειοψηφία της «Κίνησης Μελών» των Παππά - Σπίρτζη και της αριστερής μειοψηφίας της «Ομπρέλας» των Τσακαλώτου - Φίλη.Η αποχώρηση της Έφης από τους «53» μπορεί να στεναχώρησε τον Ευκλείδη όμως τα αισθήματα συμπαθείας των περισσοτέρων της «Ομπρέλας» στο πρόσωπό της παραμένουν. Και θα εκφραστούν και ανοιχτά υπέρ της στην Κεντρική Επιτροπή, όπου θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες. Ενδεχομένως, αυτό να γίνει και νωρίτερα αφού η Έφη Αχτσιόγλου δεν θα περιμένει την Κ.Ε. για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της.Θα το κάνει, εκτός δραματικού απροόπτου, την Τετάρτη. Η ομάδα που έχει αναλάβει τη συγγραφή της διακήρυξης της Έφης έχει κάνει, όπως λένε, καλή δουλειά και μεταξύ αυτών και γνωστός επικοινωνιολόγος, με ελκυστική, πολιτικά και λογοτεχνικά, γραφή. Ο πρώτος που θα ανακοινώσει ότι στηρίζει την Έφη είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε, αρνήθηκε (και για προσωπικούς του λόγους) να είναι υποψήφιος. Αν τελικά είναι υποψήφιος ο Τσακαλώτος είναι πολύ πιθανό να δώσει και αυτός στη δημοσιότητα τη δική του διακήρυξη πριν την Κ.Ε, όπως και ο Νίκος Παππάς, ο οποίος αποφάσισε τελικά να είναι υποψήφιος.Στην Κεντρική Επιτροπή επιβλητική εμφάνιση αναμένεται να κάνει ο Διονύσης Τεμπονέρας. Μετά την «πλατφόρμα» που κατέθεσε στην Πολιτική Γραμματεία θα …χτυπήσει και στην Κεντρική Επιτροπή με το πολιτικό μανιφέστο που έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή για το πως μπορεί να αναδιοργανωθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ευρύτερη Κεντροαριστερά. Ο Παύλος Πολλάκης συνεχίζει να θέλει να είναι υποψήφιος και εφόσον τελικά λάβει μέρος στην κούρσα της διαδοχής μπορεί να καταγράψει ενδεχομένως και διψήφιο ποσοστό κάτι που επίσης μπορεί να επιτύχει και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.Ο Νίκος Παππάς, που για πολλούς ήταν ο φυσικός διάδοχος του Τσίπρα και είχε τις μεγαλύτερες πολιτικές δυνατότητες από τη λεγόμενη «δρακογενιά» του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από τους Πολλάκη και Τσακαλώτο, όχι όμως και από την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία είναι το μεγάλο φαβορί και θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να κερδίσει την εκλογή ακόμη και από την πρώτη Κυριακή. Το μειονέκτημα του Παππά είναι η καταδίκη του από το Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο οι αντίπαλοί του συνεχώς θα του το υπενθυμίζουν. Βεβαίως, με την αποχώρηση Τσίπρα η προεδρική πλειοψηφία θα πρέπει να αναζητήσει τις νέες ισορροπίες και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που η αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της «κόκκινης Έφης», θα υπερτερεί.Η υποψηφιότητα Παππά είναι προφανές ότι υπόκειται και σε τέτοιους υπολογισμούς αφού από τον σχεδόν πλήρη έλεγχο του κόμματος που είχε με αρχηγό τον Τσίπρα κινδυνεύει να γίνει μειοψηφία. Ήδη στελέχη των Προεδρικών, όπως η Γεροβασίλη, η Ξενογιαννακοπούλου, ο Ζαχαριάδης, ο Θεοχαρόπουλος, ο Μπίστης κ.α. συντάσσονται με την «Ομπρέλα» και τους «6+6» που θέλουν να τηρηθεί ο οδικός χάρτης που συμφωνήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία και σε κάθε περίπτωση η εκλογή αρχηγού δεν μπορεί να γίνει, όπως λένε ο Χρήστος Σπίρτζης, ένα μέρος της Κίνησης Μελών (Νοτοπούλου, Συμεωνιδου, Καρκούλια, Τελιγιορίδου, Δούση κ.α.) και η ΡΕΝΕ (Κοτσακάς, Τσιόκας, Ρήγας, Σκορίνης κ.α.) μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.