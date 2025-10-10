Μια άλλη απάντηση στην κυρία Μαρία Ζαχάροβα…

Κλείσιμο

Κατηγόρησε τη χώρα μας ως υπεύθυνη για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 λόγω του πραξικοπήματος της χούντας Ιωαννίδη σε βάρος του Αρχιεπίσκοπου Μακάριου, αλλά και για το ότι μέχρι το 2018 «μπλόκαρε διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας με τη «Δημοκρατία της Μακεδονίας».Η πενηντάχρονη Μαρία Ζαχάροβα προαλειφόταν το 2020 για πρέσβειρα της Ρωσίας στην Ελλάδα, κάποιοι μάλιστα θεωρούσαν σίγουρη τη μετακίνησή της στη χώρα μας. Τελικά αυτό δεν έγινε και πλέον, ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της χώρας της αποτελεί αναπόφευκτα φερέφωνο του Βλάντιμιρ Πούτιν. Στην κυρία Ζαχάροβα απάντησαν «πηγές» του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με μάλλον υπερβολικά διπλωματικό τρόπο.Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα ως Έλληνας πολίτης να εκφράσω δημόσια τις απόψεις μου για τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ και επειδή δεν είμαι διπλωμάτης, με έναν άλλον τρόπο.Γνωρίζει φυσικά η κυρία Ζαχάροβα ότι υπηρετεί ένα καθεστώς που κυβερνά τη χώρα της 25 χρόνια. Από το 2000 ως σήμερα, Πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, εκτός από το διάστημα 2008-2012 όταν τυπικά Πρόεδρος της χώρας της ήταν ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο Πούτιν ήταν Πρωθυπουργός. Βέβαια, ο Μεντβέντεφ, στενός συνεργάτης μέχρι σήμερα του Πούτιν, τυπικά μόνο ήταν Πρόεδρος, άλλος ασκούσε πραγματικά την εξουσία… Ας μας πει η κυρία Ζαχάροβα σε ποια δημοκρατική χώρα του κόσμου κυβερνά το ίδιο πρόσωπο για 25 χρόνια, έστω και με μια τετράχρονη διακοπή; Αυτό θυμίζει κάποιους στενούς φίλους του κύριου Πούτιν, όπως τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ-Ουν και εποχές αλήστου μνήμης (βλ. Στάλιν), όταν οι ηγέτες της ΕΣΣΔ πρώτα πέθαιναν και μετά παραιτούνταν…Μπορεί να μας πει η κυρία Ζαχάροβα ποια είναι η τύχη των ανθρώπων που τολμούν (ή έχουν το θράσος) να αμφισβητήσουν τον Πούτιν; Μήπως πεθαίνουν στις φυλακές (βλ. Αλεξέι Ναβάλνι, 2024), δηλητηριάζονται με ραδιενεργά ισότοπα υπερουράνιων χημικών στοιχείων(πολώνιο 210, βλ. Αλεξάντερ Λιτβινένκο, 2006) ή βουτάνε στο κενό στα καλά καθούμενα, από ταράτσες ή μπαλκόνια πολυώροφων κτιρίων;Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, που μόνο υγιεινός περίπατος δεν είναι για τον κύριο Πούτιν, δεν θα έπρεπε να προκαλέσει αντιδράσεις; Ήταν εγγυήτρια δύναμη της Ουκρανίας η Ρωσία και εισέβαλε για να αποκαταστήσει την τάξη που είχε διασαλευθεί στη γειτονική της χώρα; Δικαιολογώντας την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η κυρία Ζαχάροβα έριξε τις ευθύνες στο χουντικό πραξικόπημα σε βάρος του Μακάριου. «Όμοιος ομοίω αεί πελάζει» (ο καθένας συναναστρέφεται με τον όμοιό του), σύμφωνα με τον Πλάτωνα («Συμπόσιον») και η ρωσική ηγεσία έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία και τον, επίσης αμετακίνητο (αμετάθετο όπως λέγαμε στον Στρατό) Ταγίπ Ερντογάν και η κυρία Ζαχάροβα φρόντισε προχθές να το δείξει ξεκάθαρα…Ως Μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. η χώρα του κύριου Πούτιν δεν είχε υποστηρίξει και υπογράψει όλα τα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, τα οποία καταδίκαζαν τους εξ Ανατολών γείτονές μας; Είχε θέσει ποτέ, έστω στο περιθώριο, θέμα για ευθύνη της Ελλάδας στην τουρκική εισβολή το 1974; Η χώρα της, αυτοχρίστηκε διάδοχο κράτος της Σοβιετικής Ένωσης και κατέλαβε τη θέση που η ΕΣΣΔ κατείχε στο ΣΑ του Ο.Η.Ε. μετά τη διάλυση της τέως υπερδύναμης, στα τέλη του 1991. Αυτό δεν πέρασε τότε χωρίς αντιδράσεις, αλλά τελικά αβρόχοις ποσί, η Ρωσία βρέθηκε στη θέση της ΕΣΣΔ.Μίλησε επίσης η κυρία Ζαχάροβα για «μπλοκάρισμα διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας, εξαιτίας της χώρας μας ως το 2018 με τη «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ας μην ξεχνάμε ότι στις 5 Αυγούστου 1992, ο τότε Ρώσος Πρόεδρος Μπόρις Γιέλτσιν (γνωστός λάτρης του ποτού, κάποιος που τον διαδέχτηκε έχει αδυναμία στις ωραίες, νεαρές γυναίκες, ανθρώπινα είναι όλα αυτά…) ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν τον βόρειο γείτονά μας με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Από το 2018 κυρία Ζαχάροβα, το κράτος αυτό λέγεται «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Πρώιμη άνοια ή σκόπιμη αναφορά σε κάτι ανύπαρκτο; Η Ρωσία δεν έχει αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα ως Βόρεια Μακεδονία; Ποιες διεθνείς συναλλαγές, πλην ίσως την περίοδο που ο Ανδρέας Παπανδρέου επέβαλε εμπάργκο στα Σκόπια, εμπόδισε η Ελλάδα;Είχα την εντύπωση ότι η Ρωσία είχε εγκαταλείψει τον πανσλαβισμό, δόγμα που απέκτησε υπόσταση το 1848 με το Συνέδριο της Πράγας, αλλά μάλλον διαψεύδομαι. Γνωρίζω ότι πολλές και πολλοί στη χώρα μας είναι φανατικοί ρωσόφιλοι, μέχρι και σήμερα. Να αναφέρω γι’ αυτές/αυτούς και όχι μόνο, ότι κατά πάγιο τρόπο, ανεξαρτήτως κυβέρνησης (καθώς στη μεταπολιτευτική Ελλάδα το ρεκόρ διακυβέρνησης ως τώρα είναι οκτώ χρόνια, 1996 ως 2004 και το κατέχει ο Κώστας Σημίτης, και όχι 25…), η χώρα μας ως το 2022 ακολουθούσε φιλορωσική πολιτική. Επανειλημμένα κατηγορήθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους της ως «Δούρειος Ίππος» της Ρωσίας στην ΕΕ! Σε άρθρο του τον Αύγουστο του 2017, ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Ιωακειμίδης παρουσίασε και σχολίασε στοιχεία δημοσκόπησης του Ινστιτούτου Pew. Σύμφωνα με αυτά, η Ελλάδα ήταν μία από τρεις (σε σύνολο 37) χώρες όπου οι θετικές γνώμες για τη Ρωσία υπερτερούσαν των αρνητικών (64% έναντι 31%). Οι άλλες δύο ήταν, το 2017, το Βιετνάμ (83%-15%) και οι Φιλιππίνες (55%-26%). Επόμενη «φιλορωσική» ευρωπαϊκή χώρα ήταν η Ουγγαρία (39%-48%). Ένα 50% των Ελλήνων πίστευε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν «θα κάνει το σωστό στις διεθνείς σχέσεις», το 43% ότι η Ρωσία σέβεται τις προσωπικές ελευθερίες, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό ήταν από 6% έως 28% και ο μέσος όρος παγκοσμίως 30%. Τέλος, αυτό κι αν είναι εντυπωσιακό, όσοι αυτοπροσδιορίζονταν ως «Δεξιοί» είχαν εμπιστοσύνη στον Πούτιν σε ποσοστό 62%, ενώ οι «Αριστεροί» τον εμπιστεύονταν σε ποσοστό 47%! Προφανώς, τα νούμερα αυτά έχουν αλλάξει σήμερα, αποδεικνύουν όμως ότι διαχρονικά οι Έλληνες είχαν μια συμπάθεια προς τους Ρώσους, από την εποχή του «ξανθού γένους», το οποίο όπως έχουμε αναφέρει, δεν ήταν αρχικά οι Ρώσοι, αλλά οι Φράγκοι, οι Δυτικοί και σταδιακά ο όρος αποδόθηκε στην τσαρική Ρωσία.Όπως έχουμε γράψει σε πολλά άρθρα, η Ρωσία υποσχέθηκε πολλά στην Ελλάδα, έπραξε λίγα. Ποτέ δεν έχει απομακρυνθεί από τις θέσεις της να γίνει το Πατριαρχείο Μόσχας πρώτο τη τάξει στην Ορθοδοξία, ποτέ δεν έκρυψε τη φιλοδοξία της να κατέβει στις θερμές θάλασσες, δηλαδή στο Αιγαίο, ποτέ δεν αποδέχτηκε ουσιαστικά την ελληνικότητα του Αγίου Όρους. Και αν δεν υπήρχε ο Στάλιν, πιθανότατα η Ελλάδα δεν θα έπαιρνε μόνο τα Δωδεκάνησα μετά τον Β’ Π.Π. Οι αντάρτες του γλυκού νερού Αλβανοί και οι Βούλγαροι κάτω από την «ομπρέλα» του διατήρησαν τη Βόρειο Ήπειρο και τμήματα κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, αντιστοίχως.Συμφωνώ ότι η Ελλάδα τάχθηκε αναφανδόν με την Ουκρανία με «άκομψο τρόπο» και με υπερβολικές δηλώσεις εναντίον της Ρωσίας. Για το θέμα των όπλων που δόθηκαν από τη χώρα μας στην Ουκρανία, όσοι το γνωρίζουν δεν μιλάνε (έτσι πρέπει…), αντίθετα όσοι δεν το γνωρίζουν, λένε και γράφουν διάφορα. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς και από πού δόθηκε στην Ουκρανία, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Προφανώς ο Πούτιν ενοχλήθηκε σφοδρά από τα παραπάνω και μέσω της κυρίας Ζαχάροβα βρήκε την ευκαιρία να βγάλει τα απωθημένα του εναντίον της Ελλάδας. Βέβαια, αν ήταν η Ρωσία στη θέση της Ελλάδας, δεν θα είχε αφήσει την Τουρκία να καταλάβει το 37% της Κύπρου, ενώ θα είχε «μπουκάρει» στα Σκόπια και θα τα είχε κατακτήσει με άνεση. Το να μιλάει για πραξικοπήματα και άλλα η Ρωσία είναι τουλάχιστον φαιδρό, όταν είναι ο μετρ του είδους. Και ας ελπίσουμε, ότι δεν θα γίνει πράξη το εφιαλτικό σενάριο που διαβάσαμε, ότι δηλαδή η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να επιτεθεί στην Ταϊβάν. Αν τώρα έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου, με μια τέτοια ενέργεια,ο ασκός θα τρυπήσει και οι άνεμοι που θα ξεχυθούν θα φέρουν καταστροφικές θύελλες σε όλο τον πλανήτη…