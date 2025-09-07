Προς νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων

«…Η Κίνα είναι ισχυρή, δεν φοβάται κανέναν και είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό παγκόσμιο ρόλο…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν Πίνγκ στην εκδήλωση στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, για τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας που σηματοδότησε το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου





Προηγουμένως περπάτησε σε κόκκινο χαλί, δίπλα - δίπλα, με τους επίσημους προσκεκλημένους «κατ’ εξοχήν ειρηνιστές και δημοκράτες» ηγέτες Βλαντιμίρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν.







Η εικόνα του κομμουνισμού τον 21ο αιώνα. Μπροστά στο βάθρο της παρέλασης οι τρεις σύγχρονες παγκόσμιες εκδοχές της κομμουνιστικής δικτατορίας:



- Ο κινεζικός κομμουνιστικός καπιταλισμός, έμπνευσης του αλήστου μνήμης αρχιτέκτονα του κινεζικού θαύματος Τεγκ Σιάο Πιγκ – άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, ποντίκια να πιάνει, έλεγε - που εγκαθίδρυσε στην υπό κομμουνιστική πολιτική διοίκηση χαοτική Κίνα τον καπιταλισμό και την ελεύθερη αγορά στην οικονομία, ανατρέποντας στη βάση της τη Μαρξιστική θεωρία. Η επιλογή αυτή οδήγησε σε ασύλληπτες αναπτυξιακές ταχύτητες με την εκμετάλλευση της δικτατορικής διακυβέρνησης, που δεν επέτρεπε κοινωνικές και εργατικές διεκδικήσεις, πολιτικά και αστικά δικαιώματα, περιβαλλοντικές ανησυχίες, φοιτητικές αντιδράσεις και άλλες εκδηλώσεις που περιορίζουν και εξορθολογίζουν την επιχειρηματική δράση στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες (Ήταν 4 Ιουνίου του 1989, όταν η ίδια πλατεία Τιενανμέν μετατράπηκε σε τεράστιο σφαγείο φοιτητών που διεκδικούσαν ελευθερίες από το κομμουνιστικό καθεστώς).







- Ο αυθεντικός, τελευταίος σε παγκόσμια κλίμακα, Σταλινικού τύπου κυβερνών κομμουνισμός, του κληρονομικώ δικαίω – μετά το θάνατο του πατέρα του και την μυστηριώδη εξαφάνιση του μεγαλύτερου αδελφού του - ισόβιου ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν (ηγέτης του Εργατικού Κόμματος , της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, ανώτατος διοικητής του Κορεατικού Στρατού. Στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας του αναφέρεται ως "Ο Στρατηγός").



- Παρών και ο πρόεδρος της Ινδίας και ο έτερος σπουδαίος δημοκράτης Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.



Παγκόσμια σύναξη «δημοκρατών».



Η επέτειος εξελίχθηκε σε επίδειξη δύναμης της Κίνας. Ο κινέζος ηγέτης μίλησε απερίφραστα για μελλοντική παγκόσμια κινεζική ηγεμονία, ανταγωνιστική προς την αμερικανική. Με αναφορά στην ομιλία του στην παγκόσμια ειρήνη ( PAX SINICA στα λατινικά), διακοσμητικό μαϊντανό.



Νέα τάξη πραγμάτων δείχνει να κυοφορείται στην παγκόσμια σκακιέρα. Πρωτοφανείς συμμαχίες και συσπείρωση ετερόκλητων χωρών, με άγνωστο μέλλον, προοπτική, εμπλοκές, επιπλοκές και εξελίξεις για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη.



Απουσίαζε γιατί δεν προσκλήθηκε – αν τον προσκαλούσαν θα ήταν σίγουρα εκεί – ο, σχεδόν ομοϊδεάτης αυτών που συμμετείχαν, επηρμένος αφελής φασιστάκος, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ουσιαστικά υπεύθυνος για τη συσπείρωση αυτή, με την προσπάθειά του να επιβεβαιώσει, και πανηγυρικά, την Αμερικανική παγκόσμια ηγεμονία με το καθεστώς των δασμών και τις ανεπιτυχείς ερασιτεχνικές έως βλακώδεις «ειρηνευτικές» παρεμβάσεις του στις παγκόσμιες εμπλοκές.



Κι εμείς, εδώ στη μικρή Ελλάδα – κουκίδα στην υδρόγειο - εξακολουθούμε να μην παραδεχόμαστε, να μην σεβόμαστε, να μην προστατεύουμε ως κόρην οφθαλμού την πολυτέλεια της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που βιώνουμε. Να την κακοποιούμε με αμετροέπεια, ασυδοσία, ασυνεννοησία, διχαστικό λόγο και ανούσιους διαξιφισμούς για δευτερεύοντα θέματα. Να αμφισβητούμε τη διορατικότητα αυτών που είδαν έγκαιρα και φρόντισαν να ζούμε, ισότιμοι εταίροι, στη δημοκρατική θερμοκοιτίδα της Ενωμένης Ευρώπης, την τύχη μας δηλαδή. Να θαυμάζουμε και να υποστηρίζουμε δημόσια δικτάτορες και δικτατορίσκους που καταδυναστεύουν τους λαούς τους, στηρίζοντας σε αφύσικα μεγάλα ποσοστά, προβληματικούς, ηλίθιους και απατεώνες εγχώριους πολιτικούς,



Έχουμε, τρομάρα μας:



- Αφύσικα μεγάλο πλήθος οπαδών του Βλαδίμηρου, επίσημα σε κομματικούς φορείς θεομπαιχτών και θρησκόληπτων αφελών και, ανεπίσημα, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.



- Τους εμμονικούς του ΚΚΕ, ομοϊδεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν, αμετανόητους θιασώτες του τελευταίου, σε παγκόσμια κλίμακα, αυθεντικού Σταλινικού τύπου κομμουνιστικού μοντέλου.



- Μένει να δούμε αν, εν όψει της κυοφορούμενης κινεζικής παγκόσμιας ηγεμονίας, θα δημιουργηθεί στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας και κομματικός φορέας εκπροσώπησης - «λαϊκό» κίνημα» - του, κινεζικής έμπνευσης, κομμουνιστικού καπιταλισμού και της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Λεφτά θα υπάρχουν και εκεί σίγουρα.



Περαστικά μας συνέλληνες.



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)

07.09.2025, 07:57