Ο Ντέσερς, ο Λαφόν και το πιο υπερκοστολογημένο ρόστερ της σύγχρονης ιστορίας του

Για μια ομάδα που στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πάσχει από έλλειμμα ποιότητας έναντι των ανταγωνιστών της και ταυτόχρονα από έλλειψη ισχυρών προσωπικοτήτων και αυτοπεποίθησης, αυτή τη νίκη εναντίον του Βόλου δεν τη λες και «ασήμαντη». Ας σκεφτούμε μονάχα την κατάσταση που θα είχε διαμορφωθεί σε περίπτωση ήττας για τον Παναθηναϊκό: στο -6 από το Λεβαδειακό, στο -6 από το Βόλο και με τη γκρίνια στο ζενίθ… Υπ΄ αυτή την έννοια, λοιπόν, μια χαρά και… μη χειρότερα που λένε μ’ αυτό το αναιμικό 2-1 εναντίον μιας ομάδας η οποία πολλές φορές στο πρόσφατο και απώτερο παρελθόν έχει κάνει τη ζημιά στους Πράσινους.Από την άλλη πλευρά, κάθεσαι να ξαναδείς το ματς και αντιλαμβάνεσαι τη χαοτική διαφορά μεταξύ πρώτου και δευτέρου ημιχρόνου εναντίον ενός συνόλου που αφενός δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αφετέρου δεν έκανε κάποια σούπερ εμφάνιση. Κι έπαιζε και χωρίς τον βασικό σέντερ φορ της…Βλέπεις λοιπόν, μια ομάδα που έτρεχε στα κόκκινα, να παίζει σαν νυσταγμένη στο β΄ μέρος. Μια ομάδα που θα μπορούσε άνετα να έχει τελειώσει το α’ ημίχρονο με 3-0 να υποπίπτει σε πέναλτι για το 2-2 στο 48’, να τελειώνει το ματς με μηδέν ευκαιρίες στο δεύτερο 45λεπτο και να ισορροπεί το παιχνίδι μόνο μετά τις αργοπορημένες αλλαγές στο 76’. Μια ομάδα που αντί να πάρει τα πάνω της παίζοντας και στην έδρα της μετά από απόκρουση πέναλτι, παίζει ακόμα χειρότερα! Μια απίστευτη μίξη έλλειψης ενέργειας, αυτοπεποίθησης, επιλογών από τον πάγκο και καθαρού μυαλού, η οποία θα μπορούσε να φέρει ένα ματς από το 2-0 στο 2-2 πολύ νωρίς στο β’ μέρος χωρίς καν ο Βόλος να έχει δημιουργήσει μια ευκαιρία της προκοπής από κάποιον συνδυασμό ή από στατική φάση!Ναι, προφανώς η κουβέντα θα πάει στον Σίριλ Ντέσερς, τον οποίο πολλοί είτε είχαν… ξεχάσει λόγω του τραυματισμού του που τον άφησε νοκ άουτ για δυόμιση μήνες, είτε τον είχαν υποτιμήσει με διάφορα έωλα επιχειρήματα. Ναι, ο Παναθηναϊκός θα τον χάσει για το Κόπα Αφρικα, αλλά δεν χρειάζεται (και) σέντερ φορ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Σέντερ φορ έχει. Και μάλιστα θα έχει και ολική αλλαγή «διδύμου». Διότι – εδώ είστε κι εδώ είμαστε – θα πάμε από το «Σφιντέρσκι – Πάντοβιτς» στο «Ντέσερς – Τεττέη»!Κατά την άποψή μας δεν χρειάζεται και βασικό κίπερ, εκτός κι αν προκύψει κάποια καταπληκτική επιλογή. Όχι επειδή ο Αλμπάν Λαφόν απέκρουσε ένα πέναλτι. Αλλά διότι η απόφαση για τον βασικό τερματοφύλακα δεν πρέπει να ληφθεί ελαφρά τη καρδία. Ο Λαφόν είναι καλός κίπερ. Και στην εστία του και με την μπάλα στα πόδια. Είναι και γκολκίπερ με προσωπικότητα ισχυρότερη του Ντραγκόφσκι και σε καταπληκτική ηλικία. Γι’ αυτό, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός καλείται από τώρα να αποφασίσει αν θα τον αγοράσει το καλοκαίρι από τη Ναντ. Αν του κάνει και θέλει να τον πάρει με αγορά, τότε μόνο και μόνο λόγω του ρίσκου στο Κόπα Αφρικα (τραυματισμού ή απουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα αν προχωρήσει πολύ στο τουρνουά η Ακτή Ελεφαντοστού) θα πρέπει να βρει έναν τερματοφύλακα «ισοϋψή» του Γάλλου, μόνο στην περίπτωση που βρεθεί ομάδα για τον Ντραγκόφσκι. Αν δεν βρει, καλύτερα να περιμένει το καλοκαίρι, για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος που έχουν δημιουργήσει στο σημερινό Παναθηναϊκό το πιο υπερκοστολογημένο ρόστερ της σύγχρονης ιστορίας του. Ένα ρόστερ που κοστίζει 40 εκατ. Ευρώ, αλλά αν βγεις στην αγορά θα καταλάβεις ότι αξίζει 25 εκατ. Ευρώ.Η νίκη επί του Βόλου δεν ήταν για τον Παναθηναϊκό τίποτα παραπάνω από μια «ασπιρίνη». Το μη χείρον, βέλτιστον. Τα πολύ σημαντικά έρχονται από την επόμενη εβδομάδα, μετά από το ματς στην Τούμπα, οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα εναντίον του ΠΑΟΚ. Και σε πρώτη φάση δεν θα αφορούν σε μεταγραφές, αλλά σε αποχωρήσεις. Διότι πέραν των… βασικών ενισχύσεων, αν δεν αποχωρήσουν κάποιοι δεν θα έρθουν καινούριοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή (με αποζημίωση ασφαλώς…) για να λυθεί το συμβόλαιο του Φίλιπ Μαξ, δεν πρόκειται να αποκτηθεί αριστερός μπακ για να μοιράζεται τη θέση με τον Γιώργο Κυριακόπουλο.Αναφέρουμε αυτή τη θέση ενδεικτικά, μιας και ήδη, μετά και τη χθεσινή χρησιμοποίηση του Καλάμπρια στο αριστερό άκρο, την έχουν καλύψει πέντε παίκτες εφέτος στον Παναθηναϊκό…