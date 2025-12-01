Black Sunday με 4 “give away” και τον Μπενίτεθ «μαθητή»

Κλείσιμο

Ο Ράφα Μπενίτεθ το είχε πει χωρίς να δεχθεί σχετική ερώτηση, μισή ώρα μετά τη λήξη του 0-3 στις Σέρρες: «Να πω κάτι προτού τελειώσουμε... Είμαι πολύ χαρούμενος και θεωρώ ότι βελτιωνόμαστε, αλλά ακόμα είμαστε σε διαδικασία εξέλιξης ενός πρότζεκτ. Ας μην περιμένουμε, λοιπόν, ότι θα νικάμε σε όλα τα ματς! Κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο όλοι ενθουσιάζονται. Δεν εννοώ εσάς, τους δημοσιογράφους, αλλά ξέρετε... όταν νικάς σε κάποια διαδοχικά παιχνίδια, όλα φαίνονται φανταστικά. Μα να ξέρετε ότι μπορεί να χάσουμε ανά πάσα στιγμή. Το σημαντικό είναι να υποστηρίζουμε την όλη ιδέα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό, να στηρίζουμε το πρότζεκτ που έχουμε. Οχι να τον υποστηρίζουμε όταν νικά και όταν χάνει να απογοητευόμαστε».Να που συνέβη λοιπόν! Πρώτη εντός έδρας ήττα του Τριφυλλιού επί Μπενίτεθ. Πρώτη εφετινή ήττα του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι, στοπ στο σερί τεσσάρων σερί επιτυχιών, εκ των οποίων, μάλιστα, οι δύο στο Europa League, με Μάλμε και Στουρμ Γκρατς. Ένα γενναιόδωρο «give away» του Παναθηναϊκού στην Ενωση, με τρία γκολ – δώρα (τα δύο εξ’ αυτών πέναλτι από γκάφες) και ένα χαμένο πέναλτι. Μαθήματα; Πάμπολλα για τον Ράφα, ο οποίος προφανώς ακόμα περνάει – και θα συνεχίσει να περνάει – την περίοδο της δικής του μαθητείας το Κορωπί, εμβαθύνοντας από κάθε προπόνηση και κάθε ματς στα χαρίσματα και στα μειονεκτήματα κάθε παίκτη και της ομάδας του συνολικά.Λάθος του Μπενίτεθ που παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τρεις στόπερ. Αυτή τη φορά δεν είχε πολλές ελλείψεις όπως με τη Στουρμ Γκρατς και εμφανώς με τους Αυστριακούς οι Πράσινοι είχαν αναπτυξιακό πρόβλημα. Θεώρησε «αμυντική ασφάλεια» το 3-4-3, όμως αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό, όχι μόνο λόγω των τρομερών λαθών Γεντβάι και Πάλμερ Μπράουν (και Τουμπά π- Ντραγκόφσκι δευτερευόντως), αλλά και λόγω της επιλογής συγκεκριμένων παικτών. Λάθος και σε επιλογές παικρών. Ο Τσέριν έπρεπε να είναι μέλος της αρχικής ενδεκάδας, όπως και ο Ινγκασον σε σχήμα με τρεις στόπερ. Και στο «κανονικό» 4-2-3-1 ο Κώτσιρας για να τα λέμε όλα, είναι ο πιο «ισορροπημένος» αθλητικά, αμυντικά και επιθετικά δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, διότι ο Καλάμπρια είναι σούπερ μόνο επιθετικά. Το δίδυμο Τσιριβέγια – Σιώπης έχει συγκεκριμένα, φανερά «αναπτυξιακά» προβλήματα, ο Μπακασέτας ήταν άφαντος, πάλι καλά για τους Πράσινους που ο Τετέ και ο Ζαρουρί έκαναν ματσάρα.Πολλά τα μαθήματα για τον Μπενίτεθ, ο οποίος είδε αυτή τη φορά την ομάδα του να δοκιμάζεται απέναντι σε καλύτερους χαφ (Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς με βοήθειες από Καλοσκάμη – Ζοάο Μάριο) και ασφαλώς να πληρώνει πανάκριβα την ποδοσφαιρική αφέλεια των στόπερ του σε τρεις στιγμές. Θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι επιλογές του στα έξι επόμενα ματς μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων, αλλά… προσοχή!Προσοχή, διότι θα είναι μεγάλο λάθος αν κάποιοι εντός Παναθηναϊκού θεωρήσουν ότι το Τριφύλλι «δώρισε» τη νίκη στην ΑΕΚ. Ετσι φαίνεται, κυρίως λόγω της τελευταίας, καθοριστικής για το ντέρμπι φάσης - πέναλτι στον Κοϊτά, όμως ας μην ξεχνάμε ότι…Α) Η ΑΕΚ δεν είχε ούτε έναν φορ στον πάγκο της και διέθετε μόνο έναν παίκτη για να παίξει με αντεπιθέσεις, τον Κοϊτά (απόντες Ζίνι, Ελίασον, Κουτέσα)Β) Ο τραυματισμός του Μάνταλου, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, ήταν κομβικός για να πάρει ο Παναθηναϊκός το κουμάντο στη μεσαία γραμμή (ακόμα και με δέκα παίκτες!) στο β’ μέρος.Γ) Η ΑΕΚ έχει δεχθεί δύο γκολ από δύο γλιστρήματα! Του Στρακόσια στο 1-2 του Τετέ με κεφαλιά και του Πινέδα στο 2-2, όταν ο χαφ της Ενωσης γλιστρά μπροστά στον Τζούρισιτς που βρίσκει τον ελεύθερο χώρο δύο μέτρων για να «μπουμπουνήσει» την ισοφάριση.Δ) Η ΑΕΚ έχει αδικηθεί στη φάση της αποβολής του Μαρίν, καθώς ο Ρουμάνος πατάει στο έδαφος το πόδι του και είναι πασιφανές από το replay ότι αδίκως αποβάλλεται (δεν μπορεί να παρέμβει ο VAR σε δεύτερη κίτρινη κάρτα, πρέπει να αλλάξει αυτός ο κανονισμός!)Τι κρατάει ο Παναθηναϊκός από το ντέρμπι; Σε ομαδικό επίπεδο σίγουρα την εικόνα του στο δεύτερο μέρος. Ομάδα με πίστη στις δυνατότητές της, σύνολο που δεν το «παράτησε» ακόμα και με δέκα παίκτες, σωστές – αν και κάποιες αργοπορημένες αλλαγές - από τον Μπενίτεθ, ωραία σύνδεση με τους οπαδούς στη Λεωφόρο, κάποιοι εξαιρετικοί συνδυασμοί κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα.Σε ατομικό επίπεδο… λίγα πράγματα. Την υπέροχη εμφάνιση του Τετέ που έπαιζε επί 60 λεπτά μόνος εναντίον όλων. Τις βοήθειες του Τζούρισιτς, του Κώτσιρα και κυρίως του Τσέριν στο β’ μέρος. Το καθαρό μυαλό του Πάντοβιτς. Την αθλητικότητα του Ζαρουρί, δηλαδή ενός δεξιοπόδαρου εξτρέμ, που έπαιζε ως full back, αλλά και ως κανονικός μπακ, από αριστερά! Ασφαλώς και την επιστροφή του Σίριλ Ντέσερς μετά από δύο μήνες! Θα τον δούμε περισσότερο με την Κηφισιά στο Κύπελλο την Τετάρτη, θα τον βλέπουμε περισσότερο πλέον τον Νιγηριανό που έχει το ισχυρότερο ένστικτο σκόρερ απ’ όλους.Ναι, και από τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος ανήμερα της ονομαστικής εορτής του πήγε να παρακολουθήσει από κοντά για πρώτη φορά ως… φίλαθλος την ομάδα με την οποία θα αγωνίζεται σε 30 μέρες από σήμερα…