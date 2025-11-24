Ο Μπενίτεθ μπορεί να αποτινάξει το φόβο, αλλά με τη Στουρμ πάλι θα πρέπει να βγάλει λαγό απ’ το καπέλο

@protothema.gr Ο Γιάννης Σερέτης μιλά για το θριαμβευτικό πέρασμα του ΠΑΟ από τις Σέρρες, την 5η νίκη στα 6 ματς με τον Μπενίτεθ στον πάγκο του και θα έχει να θυμάται απ' αυτό το ματς τη γκολάρα του Γέντβαϊ και το ντεμπούτο του 18χρονου Μπόκου #protothema #panathinaikos #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν φουριόζος στο πρώτο ημίχρονο, όπως εναντίον του ΠΑΟΚ. Ηταν μαλθακός. Και με πολλές «κακοτεχνίες». Στον ασυντόνιστο τρόπο με τον οποίο πρέσαρε, στον άναρχο τρόπο με τον οποία άφηνε ακάλυπτα τα νώτα του στο επιθετικό transition του Πανσερραϊκού, στον ερασιτεχνικού επιπέδου τρόπο με τον οποίο είχε δημιουργηθεί η… τρύπα του όζοντος από τη δεξιά πλευρά του (με Τετέ – Γεντβάι) μέχρι το 25’. Είχε την τύχη (και τον Λαφόν) συμμάχους στο πρώτο μέρος. Πρώτα έσωσε την παρτίδα, και μετά την κέρδισε ο Μπενίτεθ με το θάρρος και την αυτοπεποίθηση ενός προπονητή που έχει πάρει σχεδόν τα πάντα στην καριέρα του, αλλά δεν αντιμετωπίζει ούτε την ποδοσφαιρική Ελλάδα ως «Ουγκάντα», ούτε τον Παναθηναϊκό ως ένα από τα τελευταία πρόσκαιρα περάσματά του σε πάγκο. Αν ήθελε, άλλωστε, θα είχε μείνει στην τεχνική επιτροπή της UEFA και θα ήταν άρχοντας...Ο Ισπανός διόρθωσε σταδιακά με «πινελιές» από το 30’ και έπειτα τα λάθη στις τοποθετήσεις των παικτών ώστε να βρεθεί αυτό που εκείνος αποκαλεί «ισορροπία», ο Παναθηναϊκός βρήκε το 0-1 με τον Ζαρουρί στην πρώτη του καλή ευκαιρία και εν συνεχεία, από το 46’ έως το 70’ έκανε ένα 25λεπτο για να το βάζουν να το βλέπουν κάθε μέτρα οι παίκτες του στο video. Με ηγέτες τους Μπακασέτα – Τετέ, άξιους συμπαραστάτες Πάντοβιτς – Σιώπη – Μλαντένοβιτς, τρομερή ένταση στα τρεξίματα, διαδοχικές φάσεις, καταπληκτικό γκολ Γεντβάι. Επαιξε σαν μεγάλη ομάδα, νίκησε σαν μεγάλη ομάδα. Εμφατικά, δίκαια, άνετα. Για πρώτη φορά εφέτος εύκολα στο πρωτάθλημα – φτάσαμε στις 23 Νοεμβρίου για να τα καταφέρει!Ο Μπενίτεθ δεν αναφέρθηκε στους τραυματισμούς και τις απώλειες για να μεγεθύνει τη νίκη επί του τελευταίου της βαθμολογίας. Εχει άλλο «μέτρο» συγκριτικά με πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Όχι μόνο διότι το δικό του μέγεθος είναι μεγαλύτερο εκείνων, αλλά και διότι γνωρίζει πολύ καλύτερα το μέγεθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο του συλλόγου για τον οποίο εργάζεται. Ο Μπενίτεθ είναι ικανός να αποτινάξει από την ομάδα του τη φοβικότητα. Με τον Κότσαρη; Με τον Κότσαρη, αμέ! Με τον Μπόκο; Με τον Μπόκο. Με τον Γεντβάι δεξιό μπακ; Με τον Γεντβάι. Αυτούς έχει, μ’ αυτούς παίζει. Όταν έρθει η ώρα θα παίζει με… άλλους. Τώρα, όμως, σ’ αυτό το πρώτο του δίμηνο, αυτούς έχει.Το μεγάλο – άμεσο - πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι την Πέμπτη, εναντίον της Στουρμ Γκρατς, δεν έχει διαθέσιμο τον τιμωρημένο Σιώπη, πιθανότατα ούτε τον Τσιριβέγια. Μέγα το θέμα στη μεσαία γραμμή! Ο Σάντσες προέρχεται από πολυήμερη απουσία, ο Μπενίτεθ (ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό) δεν είναι Τερίμ για να κάνει φαντεζί πειράματα με τον Κώτσιρα αμυντικό μέσο (άλλωστε δεν έχει κι άλλο διαθέσιμο δεξιό μπακ σ’ αυτό το ματς αφού ο Γεντβάι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας), άρα… Μπρέγκου ή Μπακασέτας δίπλα στον Τσέριν; Μάλλον Μπακασέτας λέμε εμείς, με τον Τζούρισιτς «δεκάρι» και τους Ζαρουρί – Τετέ στις πτέρυγες.Θα χρειαστεί πολλές ώρες μαθήματος ο Μπενίτεθ για το ματς εναντίον μιας ομάδας η οποία υπερέχει σε φυσικές αντοχές, δυναμισμό, τρέξιμο. Και πάλι θα χρειαστεί να βγάλει λαγό από το καπέλο, αλλά αν τα καταφέρει – και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ – θα έχει φέρει τον Παναθηναϊκό με 2/2 νίκες μια ανάσα από τη διασφάλιση της πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Europa League. Δύσκολο εγχείρημα χωρίς Τσιριβέγια και Σιώπη, τεράστια η πρόκληση να βρει τη λύση. Και προπονητικά για τον ίδιο και αγωνιστικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στο Μάλμε έβαλε πάλι στην κουβέντα το «μέχρι πού μπορώ να φτάσω εφέτος στην Ευρώπη;».Κι όλα αυτά διότι – κακά τα ψέματα – μ’ αυτή τη βαθμολογική διαφορά από τις δυο πρώτες θέσεις και τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ να χάνουν σπανίως βαθμούς, το να καταστεί ανταγωνιστικός για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος είναι απίθανο. Ισως να το καταφέρει, μόνο αν νικήσει και την Ενωση στη Λεωφόρο και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όταν κλείνει η αυλαία του 2025...