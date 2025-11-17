Η πραγματική αποτυχία του Αλαφούζου που έχει ακόμα ευκαιρία

Να το ξεκαθαρίσουμε εξ’ αρχής. Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν αποφάσισε να δώσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης επειδή ήθελε να πει κάτι φοβερό. Κάτι πρωτάκουστο! Επειδή ήθελε να μιλήσει για προτάσεις περί πώλησης της ΠΑΕ, επί παραδείγματι. Η’ για το πότε σκέφτεται να πουλήσει την ΠΑΕ, μετά την κατασκευή του νέου γηπέδου ασφαλώς. Όχι. Στον Αλαφούζο – το είπε κιόλας – δεν αρέσουν οι δημόσιες εμφανίσεις και τα δημόσια λόγια. Κάνει όσα «πρέπει» να κάνει. Στον Παναθηναϊκό τα τελευταία πολλά χρόνια και παρά τις κατά καιρούς πιέσεις από συνεργάτες του, δεν είχε «ενδώσει». Τα κατάφερε ο Φράνκο Μπαλντίνι…Η προτροπή του Ιταλού συμβούλου του για να έρθει ο Αλαφούζος ξανά κοντά στους φίλους της ομάδας ήταν ο πρώτος λόγος που έδωσε τη συνέντευξη. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι αυτή την περίοδο είναι ένας επιχειρηματίας που πατάει καλά, που έχει μεγάλη οικονομική δύναμη, που νιώθει επαγγελματικά μεγάλη αυτοπεποίθηση, που τα έχει καλά με τον εαυτό του. Ο τρίτος λόγος ήταν ο σημαντικότερος. Το timing. Δεν μίλησε στην εκκίνηση της σεζόν. Δεν μίλησε όταν άλλαξε προπονητή. Μίλησε μετά και την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα, όταν ολοκλήρωσε το παζλ της αναδιοργάνωσης: Μπαλντίνι («εγκέφαλος» της νέας εποχής), Μπενίτεθ, Μπουτσικάρης, Κορόνα, Κοτσόλης. Είναι ένα timing που αποπνέει για τον Παναθηναϊκό φρεσκάδα, ελπίδα, προοπτική για κάτι καλύτερο. Ένα θετικό timing για την ωρίμανση της ειλημμένης απόφασής του να μιλήσει στα media.Σοφότεροι δεν γίναμε, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γίναμε, διότι ο Αλαφούζος πήγε στο στούντιο απλώς για να δώσει απαντήσεις. Και προφανώς, όταν έχει πίσω του αυτά τα 13 χρόνια, θα υποχρεωνόταν να παίξει άμυνα. Όμως πλην της υπόθεσης των «κλεμμένων» πρωταθλημάτων (εννοούσε του 2015 του Ολυμπιακού και του 2023 της ΑΕΚ) και των αναφορών του στο παρασκήνιο, ο Αλαφούζος άλλη «επίθεση» δεν έκανε. Το μεγάλο του λάθος; Μίλησε ελάχιστα για το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού. Λαϊκιστής δεν είναι, το ζητούμενο δεν ήταν να πουλήσει φούμαρα - δεν θα το έκανε ποτέ. Όμως από τη δική του πλευρά έχασε μια καταπληκτική ευκαιρία να μιλήσει περισσότερο για τον Μπαλντίνι, τον Μπενίτεθ, τα σχέδιά του για το γήπεδο, το νέο αγωνιστικό πλάνο, δίνοντας λεπτομέρειες και πληροφορίες οι οποίες ενδιαφέρουν και το κοινό του Παναθηναϊκού και τα media. Αντ’ αυτού εγκλωβίστηκε σε ένα τεράστιο mea culpa, το οποίο όλοι περίμεναν. Mε τον δικό του τρόπο, βέβαια, μίλησε για τα λάθη του. «Λάθος» η απόλυση Γιοβάνοβιτς, αλλά… «κάναμε διακοπές τον Δεκέμβριο στην Κύπρο και δεν θα παίρναμε το πρωτάθλημα». «Λάθος» η ιστορία με τα χρέη και τον πιθανό υποβιβασμό του 2017, αλλά «δεν τράβηξα την πρίζα, πληρώναμε με διακανονισμούς». Όταν ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί από την UEFA δεν πλήρωνε όλους τους διακανονισμούς, προσπαθούσε να κάνει διακανονισμούς, ενώ ταυτόχρονα ο Αλαφούζος έψαχνε βοήθειες και υποψήφιους αγοραστές. Δεν τους βρήκε.Τώρα, πια, δεν τους ψάχνει. Αυτό είναι σαφές. Για πρώτη φορά από το 2018 άφησε ανοιχτό σε δημόσια τοποθέτησή του το ενδεχόμενο να συζητήσει πρόταση για την παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, αλλά κι αυτό με τον… δικό του τρόπο: «Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό». Τι σημαίνει αυτό… θεωρητικά; Ότι όλα είναι ανοιχτά. Τι σημαίνει πρακτικά και πραγματικά; Ότι για να πουλήσει την ΠΑΕ (επαναλαμβάνουμε, μετά την κατασκευή του νέου γηπέδου σε κάθε περίπτωση), δεν θα είναι κάτι «εύκολο». Όχι μόνο διότι πλέον ο Αλαφούζος οικονομικά είναι σε… σούπερ κατάσταση, αλλά και διότι έχει ξαναβρεί τον ενθουσιασμό του με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προφανώς και θα…εκτοξευτεί μετά τον Βοτανικό.Τι δεν έχει βρει ακόμα και δεν θα το βρει ίσως ποτέ; Την εμπιστοσύνη των φίλων της ομάδας. Και αυτό είναι απολύτως λογικό. Πώς να εμπιστευτείς έναν επιχειρηματία που παίρνει (κατά δική του χθεσινή «ομολογία») τόσα πολλά ρίσκα; Που έχει κάνει τόσες πολλές λανθασμένες επιλογές στελεχών; Που έχει… ιδρύσει και έχει διαλύσει μέσα σε τρία χρόνια μια ομάδα (Παναθηναϊκός Β’); Που έχει εμπιστευτεί για την πρόσληψη προπονητή τον Ατζούν Ιλιτζαλί, που εμπιστεύεται τον ποδοσφαιρικό λόγο του Γιάννη Κομπότη, που, που, που…. Αδύνατον!Ναι, ο Γιάννης Αλαφούζος δεν μπλέχθηκε, ούτε θα μπλεχθεί ποτέ με το παρασκήνιο. Προς τιμήν του. Ναι, έσωσε τον Παναθηναϊκό που δεν έπαιξε ποτέ με τη «Ραφήνα και τη Μύκονο» όπως είπε. Προς τιμήν του, όταν όλοι ήταν «εξαφανισμένοι» λίγο πριν από τα μνημόνια. Όμως ακόμα και σήμερα, 13 χρόνια μετά, δεν έχει καταλάβει ότι αποτυχία του δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατακτήσει ούτε ένα πρωτάθλημα στη θητεία του. Αλλά ότι ανταγωνιστικός για να το κατακτήσει ήταν μόνο στα 3 από τα 13, εκ των οποίων τα δύο με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. Δεν έχει καταλάβει πόσο μίκρυνε ως μέγεθος ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός αυτά τα 13 χρόνια, πού χάθηκε στα βάθη του ranking της UEFA, πώς εξαφανίστηκε για πέντε χρόνια από τον ευρωπαϊκό χάρτη, πώς έφτασε τέταρτος στα εισιτήρια.Αν τα καταφέρει στα τελευταία του χρόνια στον Παναθηναϊκό θα το δούμε. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, λένε. Εχει ακόμα μια ευκαιρία, μαζί με το νέο γήπεδο…