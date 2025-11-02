Το τέλος της ψευδαίσθησης και οι ρεαλιστικοί στόχοι για τον… επόμενο Παναθηναϊκό μετά το κάζο του Βόλου

Hρθε, λοιπόν, και το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού που δεν σκοράρει στο πρωτάθλημα! Με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Καλύτερα, μπορεί να πει κάποιος, για τον Παναθηναϊκό. Mπας και κοπούν γρήγορα οι υπερβολές του στυλ «δούλεψε στις στατικές φάσεις κι αυτό φαίνεται» μετά από δύο προπονήσεις στο ματς με τον Αστέρα ή οι ψευτο-εντυπωσιασμοί του στυλ «μιλά στους παίκτες του πάγκου σαν να παίρνει μπασκετικό time out!”.Καλύτερα, επίσης, μπορεί να πει κάποιος, μπας και διαγραφούν οριστικά και αμετάκλητα οι ρομαντικές ψευδαισθήσεις περί πιθανοτήτων της ομάδας για διεκδίκηση του πρωταθλήματος με Ράφα και μεταγραφές Ιανουαρίου ώστε να γίνει η… μεγάλη αντεπίθεση στον β’ γύρο και στα καθοριστικά για τον τίτλο play offs. Η κατάκτηση του τίτλου ήταν ούτως ή άλλως από την εκκίνηση της σεζόν κάτι… φανταστικό στην πραγματικότητα δεδομένης της μεγάλης διαφοροποίησης στο ρόστερ και της αποδυνάμωσης στη μεσαία γραμμή. Μετά τις αλλαγές προπονητών έγινε ανέφικτο. Και από χθες είναι… αστείο.Στο Βόλο οι 5.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού έγιναν στο ίδιο έργο θεατές. Όπως με τους Ρέιντζερς, τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, το Λεβαδειακό: υπεροχή, κατοχή μπάλας, ευκαιρίες, γκολ του αντιπάλου σε κόντρα επίθεση, ήττα. Αυτό το 1-0 φέρνει τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ μακριά από την κορυφή (ήδη στο -10 από τον Ολυμπιακό με ένα ματς λιγότερο) και ουσιαστικά σβήνει κάθε προσδοκία αιθεροβάμονα ή υπεραισιόδοξου φίλου της ομάδας για κάτι περισσότερο από τη διεκδίκηση ενός «ευρωπαϊκού» εισιτηρίου στην εφετινή σεζόν. Κι ας μην ξεχνάμε ότι την προσεχή Κυριακή οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την ομάδα εναντίον της οποίας έχουν τα χειρότερα εντός έδρας αποτελέσματα την τελευταία δεκαετία, δηλαδή τον ΠΑΟΚ.Ο Παναθηναϊκός στο Βόλο δεν έδειξε την πίστη που είχε εναντίον του Ατρομήτου την προηγούμενη Τετάρτη. Είχε μια ανεπαίσθητη «άνεση» ότι… κάπως θα το πάρει το ματς. Ισως να ήταν οι κλασικές ευκαιρίες του Τετέ και του Τουμπά στο πρώτο ημίχρονο, το μονότερμα ή οι μεγάλες φάσεις Σφιντέρσκι – Ινγκασον – Τζούρισιτς στις αρχές του β’ μέρους τα στοιχεία που έκαναν το Τριφύλλι να παίζει στο ίδιο αργό τέμπο. Προφανώς, βάσει απόδοσης άξιζε και πάλι να νικήσει, έχοντας 15-5 τελικές προσπάθειες και πέντε μεγάλες φάσεις σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο ο αντίπαλος δεν δημιούργησε απολύτως τίποτα εκτός από την εκπληκτική φάση αντεπίθεσης που κατέληξε στο γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο 25'. Ηταν ξανά άστοχοι οι Πράσινοι, είχαν σε πάρα πολύ κακή βραδιά τους Τσιριβέγια – Τσέριν και μπλεγμένο ως «δεκάρι» τον Τζούρισιτς, πήραν ελάχιστα πράγματα από τους εξτρέμ, αλλά και από τους ακραίους μπακ αυτή τη φορά καθώς ο Χουάν Φεράντο είχε «κλειδώσει» τον Κυριακόπουλο. Και μετά το 62’ μέχρι το τέλος της αναμέτρησης δεν δημιούργησαν ούτε μισή μεγάλη ευκαιρία!Το 3-5-2 του Μπενίτεθ με τις αλλαγές στο β’ μέρος και την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του πολύ φιλότιμου Σφιντέρσκι και του δραστήριου Πάντοβιτς δεν απέδωσε απέναντι στο «πούλμαν» των γηπεδούχων που ήταν καλοί στο επιθετικό transition μόνο στο α’ μέρος και ο Παναθηναϊκός αποχώρησε ηττημένος για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες από το Πανθεσσαλικό Στάδιο όπου είχε ηττηθεί και από την Κηφισιά: αυτές είναι οι δυο ήττες του έως τώρα στο πρωτάθλημα!«Ο Γενάρης είναι μακριά. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στους παίκτες που έχουμε εδώ μαζί μας. Πρέπει να δημιουργούμε περισσότερο. Στο πρώτο μέρος κάναμε ευκαιρίες, δεν βρήκαμε πολλούς χώρους στο τέλος, δυσκολευθήκαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι παίκτες να νιώθουν αυτοπεποίθηση. Πρέπει να τους δίνουμε λύσεις. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης που παρότι νωρίς πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να τους δώσουμε εργαλεία να διαχειρίζονται τα παιχνίδια και να κάνουμε καλύτερες τελικές. Είναι θετικό πως χάνουμε ευκαιρίες αλλά πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Θα παλεύουμε μέχρι το τέλος» είπε ο Μπενίτεθ που «απολογήθηκε» με παναθηναϊκή ενσυναίθηση προς τους φίλους του Τριφυλλλιού με μια χειρονομία «συγγνώμης», μα ο διάσημος Ισπανός πλήρωσε ήδη ακριβά τη λειψανδρία στη μεσαία γραμμή και το ατυχές timing.Χθες δεν χρησιμοποίησε τον Ταμπόρδα ούτε δευτερόλεπτο (δείγμα της εικόνας του για τον Αργεντινό από το ματς με τον Ατρόμητο), του λείπουν και οι Μπακασέτας – Σάντσες που είναι χρήσιμοι για τέτοιου είδους παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός παίζει στο μισό γήπεδο με 65% κατοχή μπάλας, προφανώς οι Πράσινοι χρειάζονται δύο μέσους τον Ιανουάριο. Αν βρεθούν οι κατάλληλοι, βεβαίως, διότι η απόκτηση παικτών που δεν θα κάνουν τη διαφορά, αλλά απλώς θα γεμίζουν το ρόστερ αριθμητικά, δεν έχει καμία ουσία.Ο Μπενίτεθ μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον καινούριο (μάλλον Ισπανό) τεχνικό διευθυντή που αναμένεται να κλείσει εντός των επόμενων δέκα ημερών καλείται στους επόμενους μήνες να στήσει στο μυαλό του τον Παναθηναϊκό της επόμενης σεζόν, αξιολογώντας σε όλες τις συνθήκες το σημερινό ρόστερ και προσπαθώντας για ό,τι καλύτερο στην Ευρώπη, στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα για την τετράδα. Αυτοί ήταν οι ρεαλιστικοί στόχοι για τον Παναθηναϊκό μετά τις πρόσφατες κινήσεις Αλαφούζου, απλώς από χθες το «χώνεψαν» όλοι.