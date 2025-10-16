Ο Τεττέη, η ουσία της διπλής μεταγραφής και το χρήμα του Αλαφούζου που βγαίνει μπροστά

Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήταν διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι τα 2 εκατ. Ευρώ. Ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να δώσει 1,5 εκατ. Ευρώ μόνο για τον Τεττέη (ο οποίος εδώ που τα λέμε δύσκολα θα έβρισκε χρόνο συμμετοχής στους νταμπλούχους). Ε, ο Παναθηναϊκός έδωσε 3,5 εκατ. Ευρώ και πήρε «πακέτο» Τεττέη – Παντελίδη. «Νίκησε» επικοινωνιακά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Επί της ουσίας;Επί της ουσίας απέκτησε κατ’ αρχάς έναν εξτρέμ που ανατράφηκε ποδοσφαιρικά στο Τριφύλλι, μετά πήγε στην Ερέτρια, τον «τσίμπησε» ο Στέφανος Κοτσόλης, εξελίχθηκε στην Κηφισιά και τελικά ο Παναθηναϊκός τον... αγοράζει! Μεγάλη επιτυχία, αλλά συμβαίνουν κι αυτά. Αν καταφέρει ο Παντελίδης (κι ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πίσω από το καλοκαίρι και τον επίσης εξτρέμ, Γιώργο Κυριόπουλο, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού!) να αναδειχθεί από την επόμενη σεζόν σε μέλος της 20άδας του Τριφυλλιού θα είναι μεγάλη δική του επιτυχία.Κεφάλαιο Τετέη: εντυπωσιακός εφέτος, σμπαράλιασε σχεδόν μόνος του κατά σειρά Παναθηναϊκό, ΟΦΗ, ΑΕΚ. Πάρα πολύ βελτιωμένος από την περυσινή περίοδο, όταν ο Λέτο άφησε στην άκρη τα «χαϊδέματα» και εν συνεχεία στον Παναιτωλικό, όταν επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο για πρώτη φορά σε ξένο περιβάλλον και απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί και στη Superleague 1. Δυναμικός, ψηλός, βελτιωμένος τεχνικά (αλλά με μεγάλα ελλείμματα σ’ αυτόν τον τομέα), ομαδικός, με καλύτερη πια ποδοσφαιρική αντίληψη. Ελληνας φορ με σημαντικά προσόντα, στα 24 του. Αξίζει η οικονομική υπέρβαση; Θα… φανεί στο χειροκρότημα! Διότι από τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει ως… 3ο-4ος. «Πίσω» από τον Ντέσερς και τον Σφιντέρσκι, «μαζί – ισοϋψής» με τον Πάντοβιτς...Λένε πολλοί ότι δεν μπορεί ο Τεττέη να είναι τόσο αποδοτικός απέναντι σε κλειστές άμυνες. Ότι μπορεί να είναι παραγωγικός μόνο στο «ξέφωτο». Σε ανοιχτό γήπεδο. Στις αντεπιθέσεις, όπως με την Κηφισιά. Λένε άλλοι ότι δεν μπορεί να σηκώσει τη φανέλα «μεγάλης ομάδας». Υπάρχουν κι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι παικταράς! Ότι είναι «έγκλημα» που δεν τον κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς. Ότι πολύ – πολύ πρόσφατα απέδειξε κόντρα σε δύο από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες τι μπορεί να κάνει. Εμείς λέμε υπομονή, διότι ούτε ο σέντερ φορ των… 40 εκατομμυρίων ευρώ είναι, αλλά ούτε και ένας επιθετικός που περνάει απαρατήρητος, δεδομένου ότι η «μεταμόρφωσή» του είναι ραγδαία τα δύο τελευταία χρόνια!Ηταν επιλογή του προπονητή αυτή η διπλή μεταγραφή; Όχι. Ηταν του τεχνικού διευθυντή; Όχι. Ηταν αποκλειστικά του Αλαφούζου, ο οποίος έχει ήδη προσλάβει τον Ιταλό Φράνκο Μπαλντίνι ως προσωπικό σύμβουλό του. Ο Μπαλντίνι είναι εκείνος ο οποίος έχει αναλάβει να κάνει την έρευνά του για να προσλάβει νέο CEO και να αλλάξει συνολικά τη δομή του Παναθηναϊκού. Αν και πώς θα τα καταφέρει σ’ αυτό το πεδίο, θα το δούμε. Το βέβαιο είναι ότι έχει τις διασυνδέσεις και τις γνωριμίες ώστε να ανοίξει για τον Παναθηναϊκό πόρτες οι οποίες έως τώρα είναι κλειστές για τους Πράσινους στην Ευρώπη. Εχει τεράστια ατζέντα έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Ρεάλ, Τότεναμ, Ρόμα και παρότι τα τελευταία οκτώ χρόνια δεν συνεργάστηκε με κάποιο club, αλλά με τη δική του εταιρεία παροχής υπηρεσιών, έχει τον τρόπο του. Και με προπονητές – «ονόματα» και με μεγάλα μανατζερικά γραφεία και με σημαντικούς παράγοντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.Τα… αποτελέσματα της εργασίας που έχει αναλάβει ο Μπαλντίνι θα τα δούμε σύντομα, κυρίως σε στελεχιακό επίπεδο. Αν ο Ιταλός αποφασίσει και για τον προπονητή, θα φανεί… ακόμα πιο σύντομα, με τον Ράφα Μπενίτεθ. Το απολύτως βέβαιο είναι ότι σε περίοδο που ο Παναθηναϊκός «τρέχει» προς το παρόν μια σεζόν με περισσότερες απογοητεύσεις παρά χαρές, ο Αλαφούζος βγαίνει μπροστά και βάζει πάλι πάρα πολύ χρήμα. Κάτι που ασφαλώς δεν αποτελεί ISO επιτυχίας.