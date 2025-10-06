Τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στο σπάνιο 15θήμερο της «ηρεμίας»

Οι τελικές του προσπάθειες ήταν και πάλι βιαστικές. Οι καθαρές ευκαιρίες εκτός από την κεφαλιά – γκολ του Τσέριν, λίγες. Τρεις για την ακρίβεια. Όμως οι ποδοσφαιρικές αρχές που θέλει ο Κόντης ήταν εκεί, παρούσες. Και ο αντίπαλος αυτή τη φορά ακίνδυνος, απογοητευτικός. Και οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού προσεκτικοί, όχι επιπόλαιοι και «δωροθέτες». Και κάπως έτσι οι Πράσινοι με τον Κόντη στον πάγκο έκαναν δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα (Παναιτωλικός – Ατρόμητος), παίρνοντας για πρώτη φορά τρίποντο σε ματς στο οποίο προηγήθηκαν! Διότι με τον Λεβαδειακό και τον Ολυμπιακό το τελικό σκορ ήταν 1-1 με δυο γκολ στα τελευταία λεπτά…Η βασική ιδέα του Κόντη έχει περάσει στους παίκτες και θυμίζει πολύ… Γιοβάνοβιτς. Περισσότερη κατοχή μπάλας, περισσότερη υπομονή, μεγαλύτερη μαχητικότητα για ανακτήσεις, έλεγχος του ματς. Τα κατάφερε σε όλα του τα παιχνίδια; Όχι! Προφανώς αυτό δεν είναι δυνατόν από τις πρώτες 20 μέρες και εναντίον συγκεκριμένων ομάδων είναι αδύνατον και βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών του ρόστερ. Για 20 λεπτά με τους Γιουνγκ Μπόις «χάθηκε η μπάλα», αλλά δεν κόστισε στους Πράσινους. Για ένα ημίχρονο με τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός υπέφερε, αλλά το «πλήρωσε» μόνο με ένα γκολ. Και με δύο γκολ στο «κενό» 15λεπτο εναντίον των Go Ahead Eagles…Όταν ένας οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, το πρώτο που χρειάζεται είναι ηρεμία. Και αυτοπεποίθηση. Και στήριξη κι ένα χαμόγελο κι ένα «μπράβο» από τον προπονητή. Αυτά έρχονται με τα αποτελέσματα, με τη συζήτηση, με τη σωστή πληροφορία. Δεν τα απέκτησε όλα ο Παναθηναϊκός μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια. Τουλάχιστον, όμως, βρήκε την ησυχία του για 15 μέρες, στις οποίες «πρέπει να δουλέψουμε πρώτα στη φυσική κατάσταση και μετά στην τακτική» σύμφωνα με τις δηλώσεις του Φίλιπ Τζούρισιτς, ενός εκ των πιο έμπειρων παικτών του. Σωστό κι αυτό…Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός στη διακοπή του πρωταθλήματος: Πρωτίστως να ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή. Φαίνεται μεγάλο ρίσκο αυτή την περίοδο η αλλαγή κόουτς, αλλά όλα εξαρτώνται από το πλάνο της ομάδας, από το τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός εφέτος και από τις αρνητικές και θετικές απαντήσεις που λαμβάνει στις κρούσεις που (έχει) κάνει στο εξωτερικό.Δευτερευόντως, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι προπονητής 9αν αυτός είναι ο Κόντης όπως φαίνεται…), τεχνικός διευθυντής και Αλαφούζος για να αποφασίσουν τι θα κάνει η ομάδα τον Ιανουάριο. Πόσους χαφ και τι είδους χαφ χρειάζεται, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα του Ρενάτο Σάντσες είναι «τζόγος». Να δουν αν θα χρειαστεί η ομάδα εξτρέμ. Αν χρειάζεται αναβάθμιση στους στόπερ ή στο δεξί άκρο της άμυνας. Να κουβεντιάσουν για τους παίκτες που ακόμα «περιμένει» ο Παναθηναϊκός. Να κάνουν μαζί ένα προσχέδιο μάχης για τον δεύτερο γύρο, τα play offs, το Κύπελλο και την επόμενη φάση του Europa League, όπου ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες πρόκρισης, παρά τη σοκαριστική αποτυχία με τους Go Ahead Eagles.Πρέπει να το αξιοποιήσει αυτό το 15θήμερο ο Παναθηναϊκός σ’ αυτό το πεδίο και ταυτόχρονα να το δουλέψει συστηματικά και ουσιαστικά με τους (αρκετούς) παίκτες που θα παραμείνουν στην Αθήνα, χωρίς να έχουν υποχρεώσεις στις εθνικές ομάδες τους. Με τον Ταμπόρδα, τον Πάντοβιτς, τον Ντέσερς, τον Πελίστρι… Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Πράσινους σ’ αυτή τη φάση που βρίσκεται η ομάδα, σ’ αυτό το μεταβατικό στάδιο, να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από τον κάθε παίκτη.Αρης, Αστέρας, Βόλος, ΠΑΟΚ: αυτό θα είναι το πρόγραμμά του στον επόμενο κύκλο του πρωταθλήματος, μέχρι την τρίτη διακοπή, του Νοεμβρίου. Και δυο σερί εκτός έδρας παιχνίδια στο Europa League, εναντίον Φέγενορντ και Μάλμε, που έχουν μηδέν βαθμούς στις δύο πρώτες αγωνιστικές και είναι υπό πίεση για βαθμούς. Τέσσερα ματς εκτός έδρας, μόνο δύο εντός, με τον Αστέρα και τον Δικέφαλο του Βορρά, δύσκολο και βαρύ το μενού, όλοι θα χρειαστούν!Προφανώς, ακόμα όλοι είμαστε στο «ψαχνόμαστε». Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ανακατασκευάζεται ποδοσφαιρικά και μετά τη διακοπή εκτός απροόπτου θα έχει τον βασικό φορ του και έναν εξτρέμ που μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ στους ανοιχτούς χώρους, ενόσω ο Κόντης προσπαθεί να μεταδώσει στους παίκτες ένα διαφορετικό στυλ, που «καμουφλάρει» τις αμυντικές του αδυναμίες. Τι θα βγει από όλο αυτό ουδείς γνωρίζει, αλλά το σίγουρο είναι πως ο μοναδικός ορατός στόχος που δικαιούται να έχει αυτή τη στιγμή είναι κάθε επόμενος αγώνας. «Μακροπρόθεσμους» μεγάλους στόχους στη σεζόν ακόμα δεν έχει αποκτήσει το δικαίωμα να ονειρεύεται μια ομάδα με τόσες αλλαγές στο ρόστερ της και καινούριο προπονητή.