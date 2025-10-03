Καταθλιπτική εικόνα στο ΟΑΚΑ, «katastropha» λόγω λειψανδρίας, coaching και ελαφρότητας

Κλείσιμο

Ηταν ίσως το πρώτο ματς της ευρωπαϊκής ιστορίας του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ στο οποίο ένιωθες ότι η ομάδα παίζει εκτός έδρας. Η καταθλιπτική εικόνα με τους γερανούς, σε συνδυασμό με την ισχνή παρουσία των οπαδών του και την ωραία ατμόσφαιρα των 1.500 Ολλανδών της Go Ahead Eagles που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν από το πρώτο λεπτό δημιούργησαν μια αλησμόνητη ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια ατμόσφαιρα απίστευτη αν κάποιος «παλιός» θυμηθεί ή αν κάποιος νεότερος ανατρέξει στα δεκάδες ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο γήπεδο από το 1985 έως το 2025!Ο δεύτερος λόγος που θα θυμόμαστε το παιχνίδι είναι η ανατροπή μέσα σε δέκα λεπτά από μια μικρομεσαία ομάδα του ολλανδικού πρωταθλήματος (που παίζει στο Europa League επειδή κατέκτησε το Κύπελλο στα πέναλτι με αντίπαλο την Αλκμααρ) και η τελική ήττα με σέντερ φορ από το 67’ τον Τζούρισιτς. Υπάρχουν και χειρότερα θα πείτε, επί Φάμπρι ο Παναθηναϊκός είχε παίξει με σέντερ φορ τον Ζέκα…Το στατιστικό πινακάκι της UEFA έγραψε «33-6» στις τελικές προσπάθειες, «14-3» κόρνερ, «67-16» επιθέσεις και 131-100 χιλιόμετρα. Ε, και; Τα γκολ μετρούν. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα γκολ (από στατική φάση) κι άλλες τέσσερις ευκαιρίες. Η Go Ahead Eagles είχε δυο γκολ κι άλλη μία ευκαιρία. Οι Πράσινοι έχασαν τρεις βαθμούς με τους οποίους θα είχε αναπτύξει δυναμική πρόκρισης στους «16» του Europa League, αλλά αυτό μάλλον δεν είναι το σημαντικότερο. Το πιο βαρύ είναι ότι παίκτες και οπαδοί έχασαν το κέφι και τη σπίθα τους. Κι αυτό δεν «γυρίζει» για το επόμενο 20ήμερο, μέχρι το εκτός έδρας ματς με τη Φέγενορντ. Εως τότε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Ατρόμητο, η μιζέρια θα κυριαρχεί…Γιατί ηττήθηκε χθες ο Παναθηναϊκός;1.Διότι είχε «ελαφρότητα» στην εκτέλεση των τελικών προσπαθειών όσο ήταν κυρίαρχος, μέχρι το 70’. Και οι παίκτες και ο Κόντης «παρασύρθηκαν» από τη μορφή και τη ροή του ματς που ήταν λίγο – πολύ «μονότερμα».2.Λόγω της λειψανδρίας που ήταν αποτέλεσμα ατυχίας (τραυματισμοί Ντέσερς – Πελίστρι), κακών επιλογών (μεταγραφή Σάντσες που δεν έπαιξε λόγω μυϊκού προβλήματος), άστοχων εκτιμήσεων (μόνο δύο φορ στην ευρωπαϊκή λίστα) και ανικανότητας παικτών σε συγκεκριμένες φάσεις (Τουμπά, Καλάμπρια, Σφιντέρσκι, Λαφόν).3.Λόγω της λανθασμένης εκτίμησης του Κόντη στις αλλαγές. Λάθος ότι αντικατέστησε ταυτόχρονα στο 67’ Μπακασέτα και Σφιντέρσκι: ήταν οι δύο πυλώνες της ανάπτυξης, τα δυο σημεία αναφοράς του Παναθηναϊκού στην επίθεση και ο ένας εκ των δύο έπρεπε να παραμείνει στο ματς μέχρι το 80’. Επρεπε να αφήσει τον Κώτσιρα στο ματς και να βάλει τον Καλάμπρια ως δεξιό εξτρέμ (όπως είχε κάνει ο Βιτόρια εναντίον της Σάμσουνσπορ) αντί του καλού χθες Τετέ που είχε σκάσει και είναι συνυπεύθυνος και στα δύο γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός. Επρεπε να βάλει τον Τετέ φορ (αφού δεν ήθελε να τον βγάλει) και τον Τζούρισιτς εξτρέμ. Επρεπε να βάλει τον Ταμπόρδα από το 67’ και όχι τον Σιώπη αντί του Μπακασέτα αφού αποφάσισε να αντικαταστήσει τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Επρεπε..Τι θα κάνει τώρα ο Γιάννης Αλαφούζος στο θέμα του προπονητή, το ξέρει μόνο ο ίδιος. Το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να πάρει αυτή την απόφασή του στη διακοπή του πρωταθλήματος, μετά το ματς με τον Ατρόμητο. Όμως το πρόβλημα δεν θα λυθεί ακόμα κι αν φέρει τον Σπαλέτι. Οταν επιστρέψει στη δράση ο Ντέσερς και ο Πελίστρι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί, όμως αυτή την περίοδο που αρχίζει να αποκτά ποδοσφαιρική ταυτότητα (για 70 λεπτά ήταν χθες κυρίαρχος), παίρνει ελάχιστα πράγματα από τις μεταγραφές του.Πάντοβιτς και Ταμπόρδα ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί, ούτε με τον Βιτόρια, ούτε με τον Κόντη. Ο Ζαρουρί έμεινε στο «θαύμα της Βέρνης». Ο Τουμπά και ο Τσιριβέγια έχουν πορεία… σταθερής κάμψης. O Λαφόν δεν πείθει κανέναν. Ο Καλάμπρια δεν παίζει καλύτερα από τον Γιάννη Κώτσιρα. Ο Σάντσες έκανε ενάμιση καλό ματς κι άρχισε να βγάζει τα γνωστά μυϊκά του ζητήματα. Κι έτσι, μένει ένας Κυριακόπουλος να βοηθά ουσιαστικά και σε μόνιμη βάση. Μ’ όλα αυτά πώς να προχωρήσει προς το καλύτερο μια ομάδα που έχει ήδη αλλάξει και τον προπονητή της;Πού θέλουμε να εστιάσουμε; Ότι αν και οι παίκτες δεν αποδίδουν τουλάχιστον σε μέσο όρο τον μέσο όρο που ο καθένας μπορεί, ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει μόνο εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος (το οποίο αποκλείεται να πάρει), αλλά θα κινδυνεύσει να αποκλειστεί από το Europa League και θα αργήσει πολύ να ξεπεράσει στη βαθμολογία τον Αρη και τον Λεβαδειακό…