Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τίποτα στα χέρια του, παρά μια τεράστια ευκαιρία με τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ έχει καινούριο κόουτς, άλλαξε πολλούς παίκτες, αλλά μπορεί να βασιστεί στην εξαιρετική της εκκίνηση. Και στην Ευρώπη 3/3 και στο πρωτάθλημα 3/3.Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει το σωστό το δρόμο απέναντι στο πούλμαν της Πάφου, έχει πολλές μεταγραφές με ερωτηματικά αλλά είναι νταμπλούχος, έχει ταυτότητα, έχει προπονητή ακλόνητο και ξεκίνησε με εννιά βαθμούς στα πρώτα τρία ματς.Ο ΠΑΟΚ έφαγε στο Κύπελλο μια ξεγυριστή σφαλιάρα από τον καταπληκτικό Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά έχει κόουτς που ξέρει την ομάδα όσο κανείς άλλος στο κλαμπ αυτή την περίοδο, ξεκίνησε με επιτυχία στην Ευρώπη με 3/3 στο πρωτάθλημα και πιθανότατα έρχεται και το 4/4 εναντίον του Παναιτωλικού στην Τούμπα.Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν έχει τίποτα απ’ όλα αυτά. Ξεκίνησε με έναν βαθμό σε δύο ματς και ταπεινωτική ήττα από την Κηφισιά, η αυτοπεποίθησή είναι στο ναδίρ, η ατμόσφαιρα στους οπαδούς κυμαίνεται μεταξύ απογοήτευσης και οργής, έχει υπηρεσιακό προπονητή για πέντε ματς (μέχρι και τη διακοπή πρωταθλήματος του Οκτωβρίου) και… βλέπουμε. Μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό με τον Χρήστο Κόντη σε αρχικό στάδιο;Βεβαίως και μπορεί να το γυρίσει αν αξιοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάζεται! Μια νίκη εναντίον οποιουδήποτε «μικρομεσαίου» δεν θα ήταν ευκαιρία. Μια νίκη εναντίον του Ολυμπιακού είναι μια τεράστια πρόκληση. Στην πραγματικότητα μια σπάνια ευκαιρία στο συγκεκριμένο timing για τον Παναθηναϊκό. Να νικήσει, να πάρει τα πάνω του, να σκάσει ένα χαμόγελο, να σηκώσει κεφάλι! Ετσι πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό το ματς στο Τριφύλλι. Είναι σίγουρο πως έτσι θα το αντιμετωπίσει ο Κόντης και οι συνεργάτες του. Διότι αν και στο μυαλό πολλών φιλάθλων ο κόουτς θεωρείται «νέος», στην πραγματικότητα δεν είναι άπειρος.Ηταν πολύ μεγαλύτερο το βάρος που είχε πρόπερσι ο Κόντης όταν ανέλαβε μετά την απόλυση του Φατίχ Τερίμ. Και το βάρος έγινε ακόμα μεγαλύτερο μετά το 2-2 (από 2-0) του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με το σόου του Ποντένσε. Διότι εκείνος ο τελικός Κυπέλλου είχε αναχθεί πλέον σε «όλα ή τίποτα» για τον Παναθηναϊκό: Κούπα και Ευρώπη ή ήττα και καναπές. Τελικά τα κατάφερε με χίλια ζόρια και το γκολ του Γιώργου Βαγιαννίδη στο τέλος και αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά για άλλες πολιτείες. Τώρα το κίνητρο είναι πολύ ισχυρότερο για τον πρώην βοηθό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο οποίος έχει θητεύσει ως υπηρεσιακός κόουτς και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό: απίθανο!Είναι πολύ ισχυρότερο το κίνητρο όχι μόνο διότι πήρε αυτό που ήθελε εξ’ αρχής στις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό (δηλαδή πέντε ματς στη σειρά με Ολυμπιακό, Γιουνγκ Μπόις, Παναιτωλικό, Go Ahead Eagles και Ατρόμητο). Αλλά και διότι όλα τα ποδοσφαιρικά βλέμματα της Ελλάδας θα είναι στραμμένα στη Λεωφόρο και διότι αν ο απολογισμός του σ’ αυτό το 20ήμερο είναι θετικός, σίγουρα κάπου – κάπως – κάποτε θα «εξαργυρωθεί». Στον Παναθηναϊκό ή κάπου αλλού…Εχει, πια, και τον Ντέσερς ενεργό. Εχει και τον Ταμπόρδα ενεργό. Εχει και τον Τετέ που επέστρεψε από τραυματισμό. Και απέναντί του είναι μια ομάδα η οποία ολοφάνερα ακόμα δεν έχει ρολάρει. Δεν έχει βρει ρυθμό. Και δεν φαίνεται να παίρνει προς το παρόν μεγάλες βοήθειες από τις περισσότερες μεταγραφές της, τις οποίες ο Μεντιλίμπαρ δεν φαίνεται να εμπιστεύεται στα δύσκολα με το καλημέρα. Ποντένσε, Ταρέμι και… μέχρι εκεί.Προφανώς, ο νταμπλούχος έχει περισσότερες και πολύ καλύτερες επιλογές στη μεσαία γραμμή του. Προφανώς το δίδυμο Ελ Καμπί – Ταρέμι είναι πιο ποιοτικό από το Ντέσερς – Σφιντέρσκι. Προφανώς, δεδομένης και της απουσίας του τραυματία Πελίστρι, έχει πιο πολλές επιλογές και στα άκρα της επίθεσης και δεδομένα έχει και καλύτερο τερματοφύλακα. Μέχρι εκεί όμως. Ούτε στους ακραίους μπακ υπερτερεί, ούτε στους στόπερ, ούτε στους επιτελικούς μέσους. Και στη Λεωφόρο δεν νικά συχνά...Πώς και ποιος θα το ζητήσει περισσότερο αυτό το ματς, θα φανεί στο γήπεδο. Φαινομενικά, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο πιεσμένος. Προσοχή όμως, διότι τα φαινόμενα απατούν. Ας μην ξεχνάμε ότι λίαν συντόμως, ο Ολυμπιακός θα επισκεφθεί το Emirates, την Τούμπα και τη Βαρκελώνη…Υ.Γ. Για τον Σεργκέι Ρεμπρόφ προς το παρόν δεν αναφέρουμε κάτι διότι δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος και η περίπτωσή του δεν είναι καθόλου εύκολη. Εχουμε χρόνο μπροστά μας…