Υπέροχος Αρης με σφραγίδα Χιμένεθ και κλοπή με υπογραφή Λανουά

Ο γάλλος αρχιδιαιτητής, όπως ακριβώς είχε πράξει και στο παιχνίδι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, όρισε αμφιλεγόμενους διαιτητές -από τη Νορβηγία αυτή τη φορά- για το σημερινό ντέρμπι με την ΑΕΚ, οι οποίοι με τις αποφάσεις τους αλλοίωσαν την αναμέτρηση.Το τελικό 1-1 είναι πλασματικό και διαμορφώθηκε από τον onfield διαιτητή Ρόχιντ Σάγκι και τον Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες που ήταν στο VAR.H ΑΕΚ είχε την τύχη να προηγηθεί στο 8ο λεπτό με τον Κοϊτά, ένα γκολ που προήλθε από λάθος διώξιμο της μπάλας από τον Τεχέρο και κλέψιμο του Λιούμπισιτς.Ο Αρης όχι μόνο δεν υπέστη σοκ από το 0-1 αλλά απάντησε άμεσα, μόλις τρία λεπτά αργότερα, με το γκολ του Γένσεν που προήλθε από λάθος, ανάποδη κεφαλιά του Λιούμπισιτς.Η ομάδα του Χιμένεθ ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πέτυχε δεύτερο γκολ με τον Ντουντού, στο 57ο λεπτό, το οποίο ακυρώθηκε -αναίτια- από τον Σάγκι ύστερα από υπόδειξη του Χάγκενες: οι νορβηγοί διαιτητές ανακάλυψαν φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης σε εντελώς light επαφή του Ζοάο Μάριο με τον Ρόουζ -επαφή που προκαλεί ο πορτογάλος μέσος της Ενωσης.Οι παίκτες του Αρη δεν πτοήθηκαν από την εις βάρος τους διαιτητική απόφαση (για την ακρίβεια είχαν όλες τις διαιτητικές αποφάσεις εναντίον τους), πίεζαν σταθερά, ψηλά τους αμυντικούς της ΑΕΚ και δημιούργησαν αρκετές φάσεις στην εστία του Στρακόσια: η πιο επικίνδυνη όλων προήλθε από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου, με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι της ΑΕΚ.Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν, μόνο, σε δύο περιπτώσεις στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.Ο Χιμένεθ παρουσίασε τον Αρη συμπαγή, με τις γραμμές να κινούνται κοντά τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση.Εκανε μόλις μία αλλαγή (ο Γαλανόπουλος πήρε τη θέση του Γένσεν στο 80’) καθώς οι ποδοσφαιριστές του έβγαζαν εντάσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό.Ο Νίκολιτς, αντιθέτως, έκανε τέσσερις αλλαγές.Θα ήταν άδικο να μην συμπεριληφθεί κάποιους από τους παίκτες του Αρη στους διακριθέντες της αναμέτρησης - ακόμη και ο Τεχέρο που έκανε το λάθος στο γκολ ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο- αλλά ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στον Τίνο Καντεβέρε.Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, ήταν εξαιρετικός κάνοντας 2 τελικές, έχοντας 6 επαφές με την μπάλα εντός περιοχής, 1/1 επιτυχημένες ντρίμπλες και 9/11 (82%) επιτυχημένες πάσες. Εδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, είχε εκρηκτικότητα και ζόρισε τους στόπερ της ΑΕΚ -ειδικά τον Μουκουντί- με την πίεση που τους ασκούσε.