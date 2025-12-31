Το 2025 ήταν… σωτήριον για τον Αρη, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα

Κλείσιμο

Δικαιολογημένες οι αποδοκιμασίες από την κερκίδα μετά το ματς, απολύτως κατανοητή η απογοήτευση του κόσμου, που έκανε sold out σε παιχνίδι που έγινε προπαραμονή πρωτοχρονιάς.Το στενάχωρο είναι πως δεν εμφανίστηκαν στο γήπεδο οι παίκτες και ο προπονητής.Δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα να εξετάσουμε το «δέντρο», δηλ. να υπεραναλύσουμε το χθεσινό ματς: ο Αρης ήταν απών από το παρκέ τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η Τσεντεβίντα ήταν εμφανώς ανώτερη και κέρδισε δικαίως.Οι καλοκαιρινές επιλογές στη στελέχωση του ρόστερ και στην τεχνική ηγεσία έγιναν υπό καθεστώς χρονικής πίεσης, ώστε να χτιστεί, με fast track διαδικασίες, μια -όσο το δυνατόν- ανταγωνιστική ομάδα.Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό και η έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο πραγματοποιήθηκε εν μέσω της μεταγραφικής περιόδου οπότε όλες οι κινήσεις έγιναν βεβιασμένα.Τα λάθη του καλοκαιριού δύσκολα μπορείς να τα «μακιγιάρεις» στη διάρκεια της σεζόν, ακόμα κι αν προβείς σε γενναία αύξηση του μπάτζετ -όπως έκανε ο Σιάο.Εξετάζοντας το «δάσος», δεν πιστεύω πως ο διασυρμός από την Τσεντεβίτα θα βγάλει τον Αρη από την τροχιά στην οποία έχει μπει από το βράδυ της 26η Ιούνη, όταν και ανακοινώθηκε η ανάληψη της ΚΑΕ από τον Σιάο και το επιτελείο του.Εκείνη τη βραδιά ξεκίνησε να γράφεται ένα «βιβλίο» το οποίο σήμερα βρίσκεται στον πρόλογό του και τις ευχαριστίες προς όσους βοήθησαν για την έκδοσή του.Οι κυρίως σελίδες του «βιβλίου» θα αρχίσουν να γράφονται από την επόμενη σεζόν, ο σχεδιασμός της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει.Απαντες στο αγωνιστικό κρίνονται καθημερινά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τον Αμίν Νουά για να ανανεώσει το συμβόλαιο του και να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο της ομάδας που θα χτιστεί την επόμενη σεζόν.Μέχρι τότε όμως ο Αρης θα πρέπει να αποφύγει βραδιές σαν τη χθεσινή.Ωστόσο το 2025 ήταν… σωτήριον για τους «κιτρινόμαυρους» παρά την αγωνιστική ανορθογραφία στο φινάλε του.