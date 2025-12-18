Ο Αρης βελτιώνεται και χτίζει νοοτροπία νικητή

Αρχικά πάλεψε στα ίσα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens», χάνοντας στο φινάλε, στις λεπτομέρειες





Ακολούθησε η διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και η εντός έδρας ήττα από την Κλουζ, που συνοδεύτηκε από μέτρια εμφάνιση - επαναφέροντας τον προβληματισμό.







Η νίκη επί της Βενέτσια στο «Nick Galis Hall» επανάφερε την αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια και η… τάξις αποκαταστάθηκε με τα δύο σερί διπλά στις -δύσκολες- έδρες του Ηρακλή και του Αμβούργου.



Τουτέστιν τρεις σερί νίκες και πέντε νίκες στα έξι τελευταία παιχνίδια για τον Αρη, μια επίδοση που, αν μη τι άλλο, καταδεικνύει πως η ομάδα αρχίζει να φτιάχνει νοοτροπία νικητή.







Η γερμανική ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν με ρεκόρ 0-18 αλλά μόλις την περασμένη Κυριακή κατάφερε να κάνει την πρώτη της νίκη, και μάλιστα με διαφορά 19 πόντων, κόντρα σε έναν παραδοσιακά δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Αλμπα Βερολίνου.



Επιπροσθέτως πρόκειται για μια ομάδα με μπάτζετ κοντά στα 4 εκ. ευρώ.



Στο χθεσινό παιχνίδι στη Γερμανία ο Μπράις Τζόουνς σημείωσε 20 κι έδωσε 8 ασίστ, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα.



Οι Νούα, Αντζουσιτς και Κουλμπόκα σημείωσαν σημαντικά τρίποντα, ο Μήτρου Λονγκ (αν και νωρίτερα είχε «πουλήσει» την επίθεση) ευστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές, η τελευταία άμυνα βγήκε και κάπως έτσι ο Αρης πήρε τη νίκη.



Μια νίκη που του έδωσε -επιτέλους- θετικό συντελεστή (6 νίκες και 5 ήττες) στο EuroCup.



Η εμπειρία των Νούα και Αντζουσιτς, δύο μεταγραφών που ανέβασαν το επίπεδο του ρόστερ και η αγωνιστική άνοδος του Τζόουνς, θεωρώ πως έχουν παίξει το δικό τους ρόλο στην βελτίωση των «κιτρινόμαυρων».



Προφανώς ο Αρης παραμένει μια ομάδα με αδυναμίες: λείπει το «πεντάρι» σημείο αναφοράς κι ένας καθαρόαιμος πλέι μέικερ που θα καθοδηγεί στα δύσκολα και τους υπόλοιπους.



Η μεγάλη εικόνα ωστόσο δείχνει σαφή βελτίωση.



Όχι θεαματική βελτίωση αλλά σίγουρα εμφανή.



Είναι ενθαρρυντικό για το μέλλον πως η νέα διοίκηση, άπειρη μεν επέδειξε αντανακλαστικά δε, προχωρώντας σε αλλαγή προπονητή και στην ενίσχυση του ρόστερ (πλην των Νουά και Αντζουσιτς πλέον είναι διαθέσιμος και ο Τσαϊρέλης που πραγματοποίησε ωραιότατο ντεμπούτο με τον Ηρακλή), αναγνωρίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τα λάθη που έκανε το καλοκαίρι.



Υποψιάζομαι πως αν κριθεί αναγκαίο θα προχωρήσει και σε περεταίρω ενίσχυση του ρόστερ.



Στα τρία τελευταία παιχνίδια της χρονιάς με Περιστέρι (εντός), ΑΕΚ (εκτός αλλά κεκλεισμένων των θυρών) και Τσεντεβίντα (εντός) ο Αρης θα πρέπει να καλύψει τις γκέλες που έκανε στο ξεκίνημα της σεζόν.



Το 3/3 θα είναι ένα εξαιρετικό, πρωτοχρονιάτικο δώρο προς τους οπαδούς της ομάδας.



Η κερκιδάρα και η εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν χθες οι χίλιοι και πλέον φίλοι της ομάδας στην «Edel-optics.de Arena» θα πρέπει να δώσει επιπλέον κίνητρο στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο.

