Αρης: Επιβάλλεται να βρει λύση για τα γκολ στις καθυστερήσεις

Ωστόσο χάθηκαν τόσο η ουσία όσο και οι εντυπώσεις με το γκολ της ισοφάρισης του Γιακουμάκη στην τελευταία φάση του αγώνα.Οι «κιτρινόμαυροι» ήξεραν πως μετά την επικράτηση της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ με 2-0, σε μια αναμέτρηση που είχε προηγηθεί χρονικά, χρειαζόντουσαν μια απλή νίκη, με οποιοδήποτε σκορ, για να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου.Προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, διαχειρίστηκαν άψογα την κατάσταση για 45 λεπτά αλλά προδόθηκαν στη μοναδική τους αμυντική αδράνεια, στο φινάλε του ματς: ένα λάθος διώξιμο της μπάλας από τον Ρουζ κι εν συνεχεία η αδυναμία του Τεχέρο να καθαρίσει τη φάση μπροστά από την εστία, έφεραν το 1-1 του Γιακουμάκη.Ο Αρης, ουσιαστικά, απειλήθηκε μόνο στα πρώτα 30 λεπτά της αναμέτρηση: σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα, έκανε φάσεις, απείλησε από στημένα όμως ο Αθανασιάδης κατάφερε να κρατήσει το μηδέν, με τρεις καταπληκτικές αποκρούσεις - μεταξύ των οποίων και αυτή στην εκτέλεση πέναλτι του Ντεσπόντοφ. Οι «κιτρινόμαυροι» σημάδεψαν την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ και πιο συγκεκριμένα τον Μπάμπα και από εκεί δημιούργησαν τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα με κύριους πρωταγωνιστές τους Γένσεν και Πέρεθ. Από εκείνη την πλευρά, και ύστερα από ωραία ενέργεια του Ντουντού από… απέναντι, προήλθε το ακυρωθέν γκολ του Πέρεθ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το τέρμα του Ισπανού δεν μέτρησε για οριακό οφσάιντ του Γένσεν στο ξεκίνημα της φάσης. Τελικά το 1-0 έγινε στο ξεκίνημα της επανάληψης με το καταπληκτικό επιθετικό τρανζίσιον των «κιτρινόμαυρων», τη συνεργασία των Πέρεθ και Γένσεν -πάλι στην πλευρά του Μπάμπα- και το τελείωμα του Ντούντου, ύστερα από την ασίστ του Φινλανδού.Ο Αρης κρατούσε εύκολα το υπέρ του προβάδισμα, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο απείλησε μόνο με την καραμπόλα στην εκτέλεση φάουλ του Οζντόεφ, που η μπάλα χτύπησε από… σπόντα στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.Το θέμα είναι πως ο Αρης, μέσα σε λίγες ημέρες, δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις δύο, συνεχόμενες φορές -από ΑΕΛ και ΠΑΟΚ- και προφανώς αυτό είναι ένα πρόβλημα που χρίζει άμεσης λύσης. «Μερικά πράγματα στο ποδόσφαιρο δεν έχουν εξήγηση» απάντησε ο Μανόλο Χιμένεθ σε ερώτηση που του τέθηκε για τα σερί γκολ στα… χασομέρια.Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, η ΕΠΟ/ΚΕΔ και ο αρχιδιαιτητής Λανουά, για ακατανόητους λόγους, χάλασαν την απόλυτα επιτυχημένη συνταγή με την έλευση Γερμανών διαιτητών στα ντέρμπι.Χθες ο Παπαπέτρου, o Κροάτης Varίστας Μπέμπεκ και οι βοηθοί άφησαν με δικαιολογημένα παράπονα, με τις αποφάσεις τους, τους ανθρώπους του Αρη καθώς μεταξύ άλλων:Α) Μετέτρεψαν σε πέναλτι φάση στην οποία Βολιάκο και Μόντσου αλληλομαρκάρονται και πέφτουν μαζί στο έδαφος. Ο Ιταλός, μάλιστα, ούτε καν διαμαρτύρεται για πέναλτι.Β) Σε αγκωνιά του Βολιάκο στον Παναγίδη δεν έδωσαν ούτε καν φάουλ -προφανώς ούτε κίτρινη.Γ) Δεν έδωσαν κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα για το φάουλ -αρχικά είχε δοθεί πέναλτι- στον Φαντιγκά. Εν συνεχεία ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα (ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε απευθείας κόκκινη) για αγκωνιά στον Πέρεθ, γλιτώνοντας την αποβολή.Δ) Δεν απέβαλαν με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Χατσίδη για το επικίνδυνο παιχνίδι, με υψωμένο πόδι, στη φάση που τραυματίστηκε ο Φρίντεκ στο κεφάλι. Πριν από δύο εβδομάδες είδαμε απευθείας κόκκινη στο Μπέτις-Χιρόνα, στον Αντονι, σε ίδια πάνω-κάτω φάση. Στη συνέχεια ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ κάνει νέο φάουλ, για κάρτα, στο κέντρο αλλά ο Παπαπέτρου δεν βρήκε το θάρρος να την υποδείξει.Ε) Μετέτρεψαν σε κίτρινη για «θέατρο», το φάουλ που καταλόγισαν αρχικά, των Μιχαηλίδη-Μπάμπα, στον Πέρεθ, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή.Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα για το πρωτάθλημα και πριν από λίγο έγινε γνωστός ο ορισμός του Σέρβου διαιτητή, Γιοβάνοβιτς σε αυτό το ματς κάνοντας ακόμη πιο έντονη την απορία: τι απέγιναν, άραγε, η εξ ορισμού αξιόπιστοι Γερμανοί διαιτητές που ερχόντουσαν μέχρι πρότινος στα ντέρμπι;