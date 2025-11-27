Ο Αρης αναζητά «όραμα» και τους τρεις βαθμούς με την ΑΕΛ

Κλείσιμο

Εκεί, λοιπόν, χθες οι διαχειριστές της σελίδας δημοσίευσαν μια φωτογραφία από το παρελθόν.Μια φωτογραφία που δεν είχα ξαναδεί προηγουμένως ούτε στα social ούτε σε κάποιο από τα βιβλία με την ιστορία του Αρη που έχω στο αρχείο μου.Το φωτογραφικό στιγμιότυπο, στο οποίο αναφέρομαι, χρονολογείται από το 1968 και δείχνει φίλους του Αρη να σηκώνουν ένα… διαφορετικό πανό στη Θύρα 1 του νυν «Κλεάνθης Βικελίδης», απλώς Χαριλάου τότε, στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής με τον Πιερικό.Το πανό έγραφε: «Αρης 007 – Επιχείρηση Πρωτάθλημα».Η φωτογραφία είναι από μια εφημερίδα της εποχής και από κάτω της υπήρχε η εξής λεζάντα: «Εμπνευσμένοι από τις περιπέτειες του Τζέημς Μπόντ, οι οπαδοί του Αρεως με αρκετή δόση χιούμορ, παροτρύνουν τους παίκτες της ομάδος των προς την κατάκτησιν του εφετεινού τίτλου».Για τους… πάσης φύσεως ανιστόρητους να αναφέρω πως μέχρι το 1968 μόνο τέσσερις ομάδες είχαν κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα: ο Ολυμπιακός (16 φορές), ο Παναθηναϊκός (7 φορές), η ΑΕΚ (4 φορές) και ο Αρης (3 φορές).Τελικά οι «κιτρινόμαυροι» τερμάτισαν στην 3η θέση εκείνη τη σεζόν αλλά ήταν μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε κι έδινε όραμα στον κόσμο της.Δυστυχώς έκτοτε ο Αρης έμεινε σε εκείνα τα τρία πρωταθλήματα.Εν συνεχεία κατάφερε να κατακτήσει μόλις ένα Κύπελλο (1970), έζησε δραματικές στιγμές, κινδύνευσε με ολοκληρωτική απαξίωση, ωστόσο παρά τα προβλήματα, η δυναμική του στο ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει ιδιαιτέρως ισχυρή μέχρι σήμερα.Αυτή η δυναμική, πλέον, εκφράζεται μόνο από τη μαζικότητα του πλήθους που υποστηρίζει τον Αρη.