Ο Αρης αναζητά «όραμα» και τους τρεις βαθμούς με την ΑΕΛ
Φώτης Πλιάκος
Ένα από τα πιο αγαπημένα μου γκρουπάκια στα social media, στο Facebook πιο συγκεκριμένα, είναι το ARIS Retro 2014
Εκεί, λοιπόν, χθες οι διαχειριστές της σελίδας δημοσίευσαν μια φωτογραφία από το παρελθόν.
Μια φωτογραφία που δεν είχα ξαναδεί προηγουμένως ούτε στα social ούτε σε κάποιο από τα βιβλία με την ιστορία του Αρη που έχω στο αρχείο μου.
Το φωτογραφικό στιγμιότυπο, στο οποίο αναφέρομαι, χρονολογείται από το 1968 και δείχνει φίλους του Αρη να σηκώνουν ένα… διαφορετικό πανό στη Θύρα 1 του νυν «Κλεάνθης Βικελίδης», απλώς Χαριλάου τότε, στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής με τον Πιερικό.
Το πανό έγραφε: «Αρης 007 – Επιχείρηση Πρωτάθλημα».
Η φωτογραφία είναι από μια εφημερίδα της εποχής και από κάτω της υπήρχε η εξής λεζάντα: «Εμπνευσμένοι από τις περιπέτειες του Τζέημς Μπόντ, οι οπαδοί του Αρεως με αρκετή δόση χιούμορ, παροτρύνουν τους παίκτες της ομάδος των προς την κατάκτησιν του εφετεινού τίτλου».
Για τους… πάσης φύσεως ανιστόρητους να αναφέρω πως μέχρι το 1968 μόνο τέσσερις ομάδες είχαν κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα: ο Ολυμπιακός (16 φορές), ο Παναθηναϊκός (7 φορές), η ΑΕΚ (4 φορές) και ο Αρης (3 φορές).
Τελικά οι «κιτρινόμαυροι» τερμάτισαν στην 3η θέση εκείνη τη σεζόν αλλά ήταν μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε κι έδινε όραμα στον κόσμο της.
Δυστυχώς έκτοτε ο Αρης έμεινε σε εκείνα τα τρία πρωταθλήματα.
Εν συνεχεία κατάφερε να κατακτήσει μόλις ένα Κύπελλο (1970), έζησε δραματικές στιγμές, κινδύνευσε με ολοκληρωτική απαξίωση, ωστόσο παρά τα προβλήματα, η δυναμική του στο ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει ιδιαιτέρως ισχυρή μέχρι σήμερα.
Αυτή η δυναμική, πλέον, εκφράζεται μόνο από τη μαζικότητα του πλήθους που υποστηρίζει τον Αρη.
Ένα πολυπληθές πλήθος που αναζητά όραμα για την ποδοσφαιρική ομάδα.
Προχθές προκλήθηκε… πανικός σε αυτό το πλήθος -και όχι μόνο- στο άκουσμα μιας πληροφορίας που έγινε γνωστή από την εκπομπή του Super 3 στο YouTube: «Υπήρξε μία τηλεδιάσκεψη που έγινε προσφάτως με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, ο οποίος έχει δείξει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιρικό Αρη. Πιστεύουμε πως σύντομα θα χτυπήσει το τηλέφωνο του Θόδωρου Καρυπίδη προκειμένου να υπάρξει πρόταση για εξαγορά της ομάδας» ανέφεραν, εν ολίγοις, οι συντελεστές της εκπομπής.
Στο άκουσμα αυτής της προοπτικής ο ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών του Αρη έγινε σχεδόν… ανεξέλεγκτος.
Προφανώς η έλευση ενός «δισεκατομμυριούχου» θα φέρει το πολυπόθητο όραμα –όπως ακριβώς συνέβη στο μπάσκετ με τον Ρίτσαρντ Σιάο.
Ωστόσο μέχρι να συμβεί αυτό ο κόσμος του Αρη θα πρέπει να διαχειριστεί το σήμερα - που μόνο εύκολο δεν είναι.
Η ομάδα δεν πείθει αγωνιστικά, προέρχεται από επτά σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα δίχως νίκη, έχει μείνει πίσω στο βαθμολογικό πίνακα και το Σάββατο υποδέχεται την ΑΕΛ, σε ένα εξόχως σημαντικό παιχνίδι.
Η απογοήτευση είναι εμφανής στις τάξεις των οπαδών αλλά αυτή θα πρέπει να εκφραστεί με «έξυπνο» τρόπο: ένα γεμάτο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα έχει ξεχωριστή σημασία και θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις.
Εν αναμονή, λοιπόν, του «οράματος», οι τρεις βαθμοί είναι το μοναδικό ζητούμενο στο ματς του Σαββάτου.
