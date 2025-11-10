Αρης: Ηταν εξαρχής νωθρός, τον αποτελείωσε η αποβολή

Κλείσιμο

Ωστόσο παρατάχθηκε με μια ενδεκάδα αποτελούμενη από επτά αμυντικογενείς παίκτες (Τεχέρο, Αλβαρο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Γαλανόπουλο, Ράτσιτς και Μόντσου), τον Σίστο (που είναι μια… κατηγορία μόνος), «μισό» μεσοεπιθετικό (τον Μορουτσάν που χρησιμοποιείται σαν αριστερός εξτρέμ -αν και παίζει καλύτερα ως δεκάρι) και τον Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.Η λογική εξέλιξη της επιλογής μια τέτοιου τύπου ενδεκάδας ήταν να μπει στο παιχνίδι νωθρός επιθετικά, αδυνατώντας να παράξει ποδόσφαιρο έτσι ώστε να απειλήσει την εστία του Παπαδόπουλου.O Αστέρας Τρίπολης είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, στο 5ο λεπτό με το δοκάρι του Κετού (κορυφαίος για τους Αρκάδες), δείχνοντας πως πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο του «Κλεάνθης Βικελίδης».Στο 25ο λεπτό οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Γαλανόπουλου και κάπου εκεί καταλάβαμε πως το πιθανότερο σενάριο θα ήταν να συμβιβαστούν με το 0-0.Τελικώς κατάφεραν και πήραν το βαθμό της ισοπαλίας λόγω των εκπληκτικών επεμβάσεων του Διούδη (mvp της αναμέτρησης) αλλά και της αστοχίας των παικτών του Αστέρα Τρίπολης, οι οποίοι σημάδεψαν συνολικά τρεις φορές το δοκάρι.Ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές του Χιμένεθ έκαναν μόλις μία καλή ευκαιρία σε ολόκληρη τη διάρκεια του 90λεπτου κι αυτή προέκυψε από στημένη φάση: ένα κόρνερ του Μόντσου και την κοντινή κεφαλιά του Σούντμπεργκ που απέκρουσε ο πορτιέρε Παπαδόπουλος (για να είμαι πιο συγκεκριμένος ο αμυντικός του Αρη έστειλε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης).Προφανώς υπάρχει η δικαιολογία των πολλών απουσιών -σήμερα τέθηκε νοκ άουτ ο Γένσεν και μπήκε στη λίστα με τους τραυματίες μαζί με τους Φαμπιάνο, Μεντίλ, Μισεουχί, Δώνη και Καντεβέρε- ωστόσο το αγωνιστικό πρόβλημα των «κιτρινόμαυρων» φαίνεται πως είναι βαθύτερο.Δίνουν την εντύπωση πως δεν μπορούν να ξεφύγουν από την αγωνιστική μετριότητα, συμπλήρωσαν έξι σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα δίχως νίκη και το πρόγραμμα στη συνέχεια είναι φωτιά για αυτούς καθώς τις τέσσερις επόμενες αγωνιστικές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ (εκτός), την ΑΕΛ (εντός), τον ΠΑΟΚ (εκτός) και τον Ολυμπιακό (εντός).Στο ενδιάμεσο υπάρχει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική του Κυπέλλου.Το χειρότερο όλων είναι πως η ομάδα έχει χάσει τη σύνδεση που είχε με τον κόσμο: σήμερα η προσέλευση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ήταν η μικρότερη, εδώ και πολλά χρόνια, σε παιχνίδι πρωταθλήματος και οι αποδοκιμασίες μετά το ματς εντονότατες τόσο προς τους παίκτες όσο και προς τον Θόδωρο Καρυπίδη.Εντωμεταξύ η πλάκα είναι πως ο Αρης φέτος είναι πιθανό να βγει ωφελημένος από κάτι που πέρσι έγινε φωτογραφικά για να τον πλήξει: τη διαίρεση διά δύο των βαθμών στις ομάδες που θα παίξουν στα πλέι οφ στις θέσεις 5-8.