Το δύσκολο Σαββατόβραδο του Αρη

Στο μπάσκετ οι «κιτρινόμαυροι» ήταν σοκαριστικά κακοί, σε όλα τα επίπεδα, χάνοντας από τον ΠΑΟΚ που γενικώς είναι μέτριος ποιοτικά αλλά σήμερα είχε παίκτες με αυτοπεποίθηση και σωστή νοοτροπία, και προπονητή που εφάρμοσε ένα συγκεκριμένο πλάνο.Ο Αρης, από την άλλη μεριά, είχε παίκτες που σε 5-6 περιπτώσεις δεν μπόρεσαν να σκοράρουν μόνοι τους κάτω από το καλάθι κι έναν προπονητή που έδειξε πως δεν γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του ρόστερ του.Δεν θυμάμαι ουδέποτε στο παρελθόν κάποια άλλη ομάδα, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, να έχει κάνει τόσο λάθος αγωνιστικό προγραμματισμό, τη στιγμή που αποκτάει πολύ καλύτερη οικονομική αυτάρκεια, συγκριτικά με το παρελθόν, και σημαντικά μεγαλύτερο μπάτζετ για το χτίσιμο του ρόστερ.Το ανησυχητικό είναι πως ακόμη και η αλλαγή προπονητή, το all time classic «εργαλείο» αφύπνισης ποδοσφαιρικών ή μπασκετικών αποδυτηρίων, όχι μόνο δεν βελτίωσε την αγωνιστική εικόνα των «κιτρινόμαυρών» αλλά πιθανότατα την έκανε χειρότερη.Προφανώς ο νέος κόουτς, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, δεν μπορεί να κριθεί από μόλις δύο παιχνίδια.Ωστόσο είναι παράδοξο το γεγονός πως το ίδιο γκρουπ παικτών, μόλις το περασμένο Σάββατο, στο πρώτο παιχνίδι μετά την απόλυση του Μπόγκνταν Καράιτσιτς, υπό την καθοδήγηση του Διονύση Αγγέλου, είχε δείξει σημάδια βελτίωσης κερδίζοντας τον Πανιώνιο με σχετική άνεση.Η νέα διοίκηση έδειξε τρομερή συνέπεια στις οικονομικές της υποχρεώσεις και στην αποπληρωμή των χρεών αλλά στο αγωνιστικό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική - παρά την αύξηση του μπάτζετ συγκριτικά με τις προηγούμενες σεζόν.Ο Ρίτσαρντ Σιάο, που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, απογοητεύτηκε από την εικόνα της ομάδας και σε συνάντηση που είχε με τον υπεύθυνο του αγωνιστικού, το Νίκο Ζήση, του είπε πως θα αυξήσει κι άλλο το μπάτζετ άμεσα για να γίνουν μεταγραφές.Σύμφωνα με κάποιες πηγές το αρχικό οικονομικό πλάνο πάει στην άκρη και θα γίνει υπέρβαση για να βελτιωθεί το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας .Ο Ζήσης εξακολουθεί να έχει τη στήριξη του Σιάο καθώς του αναγνωρίζεται πως είχε περιορισμένο χρόνο το καλοκαίρι για να φτιάξει την ομάδα.Ευελπιστώ, με τις αλλαγές που θα γίνουν στο ρόστερ, πως ο Αρης θα μπορέσει να ανταπεξέλθει αξιοπρεπώς σε αυτή την πρώτη χρονιά στην εποχή Σιάο.Στο ποδόσφαιρο η αστοχία όλων πλην Μορόν στέρησε από τον Αρη ένα θετικό αποτέλεσμα.