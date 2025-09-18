Ο Αρης υπό την επήρεια του «Manolo effect»

Κλείσιμο

Ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός έχει κάνει ήδη το 2/2 στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο, παρά το γεγονός πως δεν υπολογίζει καμιά 6-7 σημαντικούς ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της ομάδας.Το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου, δεν αντέχει ιδιαίτερης τεχνικής ανάλυσης καθώς αφενός μεν διεξήχθη μέσα στη μεσημεριανή ντάλα του Αγρινίου («εάν ήξερα πως θα κάναμε ηλιοθεραπεία δεν θα πήγαινα διακοπές, θέλω να κεράσω ένα ποτό στο κέντρο του γηπέδου σε αυτόν που όρισε το παιχνίδι στις τρεις το μεσημέρι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδαλουσιάνος κόουτς μετά το ματς), αφετέρου δε ο Αρης παρατάχθηκε με σύνθεση ειδικής ανάγκης.Το ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί, σε αυτό το πρώτο ματς με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, και εφόσον αυτό επετεύχθη ισχύει το «τέλος καλό όλα καλά».Ο τρόπος με τον οποίο ο Αρης έφτασε σε αυτή τη νίκη καταδεικνύει αυτό που έγραψα στην αρχή του blog: το διαφορετικό… φενγκ σούι που έχει φέρει ο Χιμένεθ στον Αρη.Στο 72ο λεπτό ο Αθανασιάδης κάνει κακή έξοδο και δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο Ενκολόλο αστόχησε στην κενή εστία και στο 89ο λεπτό ο Μορόν κέρδισε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε ο ίδιος στο γκολ που έκρινε τελικά την αναμέτρηση.Δεν μας έχει συνηθίσει, διαχρονικά, ο Αρης σε τέτοιες καταστάσεις.Παρά το γεγονός πως η φάση του πέναλτι ήταν καθαρή -ο Μπουχαλάκης παίζει κανονικά την μπάλα άρα ο Μορόν δεν είναι οφσάιντ όταν στη συνέχεια ανατρέπεται από τον Ουνάι Γκαρσία- ο βοηθός Χριστοδούλου από την Ημαθία, μάλλον αγνοώντας τους κανονισμούς, σήκωσε το σημαιάκι του ωστόσο -ευτυχώς- τελικώς τον έσωσε η παρέμβαση του VAR.Μέχρι να γίνουν όλα αυτά ο Αρης είχε τέσσερις καλές στιγμές: στο 49’ ο Μορόν, ύστερα από ωραία πάσα του Μισεουί, σούταρε από το σημείο του πέναλτι -κι ενώ είχε πάσα στον αμαρκάριστο Σίστο- αλλά η μπάλα κόντραρε στα σώματα των αμυντικών και ο Ζίφκοβιτς την έδιωξε με τα πόδια, στο 65’ σουτ του Μισεουί, έξω από τη μεγάλη περιοχή, απέκρουσε με ακροδάχτυλα ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, στο 70΄ ο Βοριαζίδης, υστέρα από σπάσιμο μπάλας του Φαντιγκά, έστειλε την μπάλα λίγο άουτ σουτάροντας εντός περιοχής και στο 86΄ με διαγώνιο σουτ του Τεχέρο -πάλι εντός περιοχής- το κέρδος ήταν ένα κόρνερ.Η μοναδική καλή στιγμή του Παναιτωλικού προήλθε από το λάθος του Αθανασιάδη.Πέραν της νίκης ο Αρης κρατάει το θετικότατο ντεμπούτο του Μιχάλη Βοριαζίδη. Ο 20χρονος χαφ αποκτήθηκε, τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, από το Αιγάλεω και μάλλον ήταν η λιγότερο γκλάμουρους από τις 18 μεταγραφές που έκαναν το καλοκαίρι οι «κιτρινόμαυροι».Ο 20χρονος Κοζανίτης έδειξε πως διαθέτει στοιχεία σύγχρονου box to box χαφ και φαίνεται πως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μανόλο Χιμένεθ: «θα τον έβαζα βασικό ακόμα και αν δεν υπήρχε ο κανονισμός του Κυπέλλου για τους νεαρούς παίκτες», είπε τεχνικός του Αρη μετά το ματς.Ο Βοριαζίδης στα 16 του είχε πάρει μεταγραφή στην Σλάβια Πράγας, αγωνίστηκε αρχικά με τη Β’ ομάδα των Τσέχων, στη συνέχεια πήγε δανεικός στη Viagem Pribram και την Taborsko, μέχρι να επιστρέψει πέρσι στην Ελλάδα όπου αγωνίστηκε με το Αιγάλεω στη Super League 2 καταγράφοντας 2 ασίστ.