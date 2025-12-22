Ο ΠΑΟΚ που κερδίζει εύκολα τα ντέρμπι...

Κλείσιμο

Καταγράφουμε μερικές στιγμές της αναμέτρησης που δείχνουν αρκετά μικρά και μεγάλα…-Στο 7’ ο Οζντόεφ σούταρε «γεμάτα» στο δοκάρι, κανείς όμως ασπρόμαυρος δεν πτοήθηκε.- Στο πρώτο ημίχρονο ο Μεϊτέ χάνει το άχαστο από την μικρή περιοχή σε φάση που κακώς υποδέχθηκε οφσάιντ-Στο 56’ ο Κωνσταντέλιας σούταρε φοβερά με το αριστερό και ο Κότσαρης εκτινάχθηκε και το έβγαλε με το ανάποδο χέρι- Στο 70’ ο Κότσαρης βγάζει τετ α τετ του Κωνσταντέλια και αμέσως μετά ο Πάλμερ Μπράουν σώζει στη γραμμή προβολή του Μύθου.-Στο 82’ πάλι ο Κότσαρης βγάζει κοντινό σουτ του Τάισον και στο 84’ ο Ζίβκοβιτς χάνει τετ α τετ!Όλα μα όλα αυτά έγιναν πέρα από το 1-0 του Κωνσταντέλια, το 2-0 του Μύθου και την αποβολή του Σφιντέρσκι για την κακή στιγμή με το απλωμένο πόδι και τον σοβαρό διπλό τραυματισμό του Παβλένκα σε θώρακα και γόνατο!Χρειάζονται πολλά άλλα για να καταλάβουμε ότι παρακολουθήσαμε την πιο άνετη επικράτηση ομάδας σε ντέρμπι, αν και ο ΠΑΟΚ φέτος εύκολα κέρδισε και την ΑΕΚ και τον Άρη, πέρα από την καθαρή νίκη και με τον Ολυμπιακό… Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου ο οποίος ειδικά στα ντέρμπι βγάζει την αποφασιστικότητά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Όλα αυτά παρά την τοποθέτηση του Ράφα Μπενίτεθ ότι η ομάδα του στο πρώτο μέρος ήταν ανταγωνιστική!Την απόλυτη αλήθεια για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό τη δείχνουν οι 13 βαθμοί διαφοράς σε μόλις 16 αγώνες, αλλά και η εξαιρετική οργάνωση που βγάζει η ταυτότητα του Δικεφάλου την οποία παρουσιάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, σε σχέση με τους πράσινους που 2-3-4 φορές φέτος επιχειρούν να φτιάξουν ομάδα. Έκπληξη συνέβη στη μία βραδιά της Λεωφόρου, ενώ η μεγάλη διαφορά των δύο αποδεικνύεται στα πολλά ματς και φάνηκε χθες όταν ο ΠΑΟΚ ήξερε ακριβώς τι ήθελε σε όλο το 90λεπτο και έτσι κέρδισε με 16-3 τελικές προσπάθειες!Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ κέρδισε μεγάλη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, χρόνο για να αποθεραπευτούν οι τραυματίες του και… ανυπομονησία για το πόσο θα τον ενισχύσουν οι μεταγραφές του με κορυφαία αυτή του εξαιρετικού Ζαφείρη!Καλά Χριστούγεννα σε όλους, ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα τα περάσει σε καλό κλίμα…