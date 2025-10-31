Ο Ζαφείρης και τα άλλα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ

Κλείσιμο

Οι μεταγραφές δημιουργούν προσδοκίες αφού την ώρα που συζητούνται ή γίνονται, κανείς δεν «βλέπει» ότι μπορεί να αποτύχουν… Ο ΠΑΟΚ τι κάνει σε αυτό το κομμάτι;Ο Σαββίδης έπαθε και έμαθε στο μεταγραφικό πεδίο. Ξέρει καλά ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Δικεφάλου ότι οι… πολλές και οι ακριβές μεταγραφές ΔΕΝ είναι βέβαιο ότι θα φέρουν την ευτυχία, ΑΝ αυτές δεν έρθουν σε ένα οργανωμένο σύνολο με γερές βάσεις, έτοιμο να τις υποδεχθεί και να τις ενσωματώσει ομαλά.Αλήθεια είναι ότι και άλλες δυσκολίες έχουν αλλάξει την μεταγραφική πολιτική του ΠΑΟΚ τα τελευταία πέντε χρόνια, παρολ’ αυτά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Οι δομές και οι βάσεις που έχει βάλει ο Λουτσέσκου αποτελούν το Α και το Ω του Δικεφάλου και εκεί ποντάρει όλος ο Οργανισμός.Στο ποδόσφαιρο έχει αποδειχθεί 100% ότι οι ομάδες… κάνουν τους παίκτες και έτσι πορεύεται ο ΠΑΟΚ ποντάροντας στη δουλειά του συνόλου που προσπαθεί να βελτιωθεί ποιοτικά μέσα από στοχευμένες κινήσεις.Φέτος τι γίνεται; Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι από τις οκτώ κινήσεις που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι τώρα που έχουν γίνει 17 ματς (περίπου το 1/3 της σεζόν) οι δύο πέτυχαν. Ο Κένι που κέρδισε θέση βασικού από την αρχή και ο Γιακουμάκης που δείχνει ότι προσφέρει στη θέση του φορ όσα θέλει ο απαιτητικός προπονητής του. Μεταγραφή βέβαια θεωρείται και ο Μεϊτέ τον οποίο φέτος ο ΠΑΟΚ αγόρασε από την Μπενφίκα, ο mvp του Δικεφάλου μέχρι στιγμής, μαζί με τον Κωνσταντέλια!Από εκεί και πέρα οι Τέιλορ, Μπιάνκο, Ιβανούσετς Βολιάκο προσπαθούν να μπουν στο rotation, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Γκουγκεσασβίλι.Για τον Ιανουάριο ο ΠΑΟΚ έχει κλεισμένο τον Ζαφείρη που είναι πολύ πιθανό να έρθει στις 2 του μήνα και στις… 5 να αγωνιστεί. Μία μεταγραφή με πολύ-πολύ μικρό ρίσκο, όσο απαιτητικός κι αν είναι ο Λουτσέσκου. Μία μεταγραφή 12 εκατομμυρίων που αποτελεί όμως κίνηση-λεφτά στην τράπεζα αφού η αξία του συνεχώς ανεβαίνει…Για το ίδιο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ψάχνει και να έχει ανάγκη έναν φορ. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η προσπάθεια που το καλοκαίρι ξεκίνησε έχει να κάνει με πολύ καλή περίπτωση πανέτοιμου παίκτη (όπως ο Ζαφείρης) χωρίς φυσικά να είναι κάτι κλεισμένο. Διαψεύδονται -για παράδειγμα- οι φήμες για τον Λιβάι Γκαρσία. Από όπου κι αν το δει καθένας πάντως αυτό το ζήτημα, ο ΠΑΟΚ καίγεται να ενισχυθεί στη θέση, ώστε μαζί με τον Γιακουμάκη να μην είναι ο Τσάλοφ που δεν προσφέρει, αλλά ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, αυτός είναι ο πιο μεγάλος και δύσκολος ανταγωνιστής. Όταν ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση έχει Ελ Κααμπι πρώτο, Ταρέμι δεύτερο και τον εξαιρετικό Γιάρεμτσουκ τρίτο, τότε καταλαβαίνουμε ότι και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πλησιάσει σε αυτό το επίπεδο…Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα ψαχθεί σε όλες τις γραμμές για το άλλο καλοκαίρι (ενδιαφέρουν και Έλληνες) εκεί όπου και πάλι υπάρχει πολλή δουλειά αφού πέντε συμβόλαια παικτών-κορμού ολοκληρώνονται (Τάισον-Μπάμπα-Κεντζιόρα-Οζντόεφ-Γιακουμάκης) και οι πολλές αλλαγές δεν αποφεύγονται.