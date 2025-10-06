Ο ΠΑΟΚ δήλωσε στον… ΠΑΟΚ ότι αγωνιστικά πάει για πρωτάθλημα

Είναι ορόσημο χρονικό γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλά και υπέφερε για τους δικούς τους απίστευτους λόγους και τώρα θα τονωθεί, θα έχει αυτό το ντέρμπι με τον περσινό πρωταθλητή ως το παράδειγμα: «Αφού κερδίσαμε με τέτοιο τρόπο, σε αυτή την τρομερά πιεστική περίοδο τον Ολυμπιακό, μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες». Τέτοια σημασία έχει αυτή η αναμέτρηση και το αποτέλεσμά της για τον Δικέφαλο.Για να πάρεις το πρωτάθλημα βέβαια δεν χρειάζεται να κερδίζεις μόνο τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται μόνο νίκες στα εξάποντα ντέρμπι. Δεν χρειάζεται να συνδυάζεις Ελλάδα και Ευρώπη, δεν φθάνει να παίζεις μπαλάρα και να σκοράρεις εύκολα, δεν φθάνει να αμύνεσαι, εξαιρετικά, να έχεις μεγάλο ρόστερ…Για να πάρεις τον μέγιστο τίτλο που κρίνεται σε 30 και πλέον ματς, σε έναν μαραθώνιο δηλαδή, πρέπει να είσαι ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. Μία μπουνιά ΟΛΟΙ. Ότι και αν κάνει ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο, ό τι και να διορθώσει τακτικά, αγωνιστικά, στο ρόστερ του, παντού, αν οι δυνάμεις του είναι σε αυτά τα επίπεδα αποσυσπείρωσης, ΔΕΝ έχει ΚΑΜΙΑ μα ΚΑΜΙΑ τύχη για να κερδίσει τον τίτλο. Και αυτή είναι η απάντηση στα πολλά… πώς και γιατί που έχουν για τον ΠΑΟΚ όλοι όσοι τον παρακολουθούν απέξω… Για πολλά που έγιναν ή ακούστηκαν ΚΑΙ χθες, μέσα στο ματς, αλλά και όταν αυτό τελείωσε…Στο πρώτο 30λεπτο του χθεσινού αγώνα της Τούμπας ο Ολυμπιακός όχι μόνο επέβαλε το ποδόσφαιρο μονομαχιών που του αρέσει, αλλά όταν -κάποια στιγμή- η μπάλα έπεφτε κάτω , είχε περισσότερη ποιότητα και άνεση να φανεί απειλητικός. Ήταν σαφώς καλύτερη η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που πέρα από ποιότητα είχε και ψυχολογία. Κι’ όμως από το 30΄ και μετά, σταδιακά ο ΠΑΟΚ ανέβαινε, δημιουργούσε, το πίστευε. Ήταν αυτό το ένστικτο αυτοσυντήρησης που βγήκε στους ασπρόμαυρους όταν πλέον ήταν με την πλάτη στον τοίχο και με το 0-1 και όσα αυτό θα μπορούσε να φέρει στην ομάδα τους.Ο ΠΑΟΚ ανέβαινε, ο Ολυμπιακός λύγιζε και δεν μπορούσε πλέον να βγάλει την ποιότητά του και το εκπληκτικό είναι ότι από το 30΄ μέχρι το 90΄ και όσο περνούσε η ώρα, οι μεγάλες φάσεις ανήκαν στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έμεινε με τα δεκάδες απευθείας γεμίσματα του Τζολάκη προς τους επιθετικούς. Απίστευτο και όμως Ολυμπιακό και πετυχημένο…Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνέχισε το σόου του και σε αυτό το ματς, Τάισον και Ζίβκοβιτς επιτέλους έβαλαν γκολ με μυθικό σκηνικό του Βραζιλιάνου, αφού είδε ότι θα βγει από τον Ντεσπόντοφ, απογοητεύτηκε, η φάση του έβγαλε το τετ α τετ, το έβαλε και μετά έλεγε… « τώρα βγάλε με». Κι αφού βγήκε, δύο λεπτά μετά πήγε και αγκάλιασε τον προπονητή του. Κι όλα έγιναν όταν ο ΠΑΟΚ έχασε τον Παβλένκα και έπρεπε να παίξει με τον Τσιφτσή στο τέρμα, σε ματς που έγινε αντιληπτό ότι φέτος υπάρχει και… μεταγραφή έμπειρου στόπερ, μεταγραφή Λόβρεν!Με αυτά και με αυτά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει έχοντας ουσιαστικά να μετράει ως πολύ άσχημο αποτέλεσμα το 0-0 με τον Παναιτωλικό στο οποίο έπαιξε καλά, έχασε τα… άχαστα, αλλά η ομάδα του Λουτσέσκου αποδοκιμάστηκε έστω και αν ήταν Σεπτέμβριος!