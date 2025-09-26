Η μόνη λύση για τον ΠΑΟΚ η στήριξη σε Λουτσέσκου και παίκτες

Μία εβδομάδα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ ο οποίος «κατάφερε» σε κύπελλο, πρωτάθλημα και Ευρώπη να κάνει… ένα βήμα πίσω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και όλοι κρίνονται στα καλά και στα δύσκολα





Να κάνουμε κάποιες βοηθητικές-διευκρινιστικές ερωτήσεις:







- Είναι ανοργάνωτη αυτή η ομάδα;



-Μιλάμε για απείθαρχο σύνολο που δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται;







- Είναι «τρύπιος» στην άμυνά του; Δέχεται φάσεις, «τρώει» γκολ;



- Κακός ή αργός στις μεταβάσεις, είναι;



- Στο πρωτάθλημα σε ποια θέση βρίσκεται;



- Στην Ευρώπη για να φθάσει τους 10 τουλάχιστον βαθμούς δεν έχει άλλα εφτά ματς;



Μπορεί κάποιος, υπάρχει κανείς που θα δώσει απαντήσεις οι οποίες θα φανερώσουν απογοητευτική κατάσταση για την ομάδα του Λουτσέσκου; Τι τραγικό έχει πάθει ή έχει κάνει αυτή η ομάδα για να αποδοκιμάζεται



-έτσι ξαφνικά- από τον κόσμο της μήνα Σεπτέμβριο; Πολύ-πολύ παράξενο φαινόμενο… Οι παίκτες που ακριβώς φταίνε άραγε;



Από τη μία λοιπόν μία ομάδα που έχει αρχές και παίζει σωστά, αλλά σαφώς είναι άστοχη και αναποτελεσματική μπαίνοντας σε μία κρίση. Από την άλλη ο κόσμος που για πρώτη φορά μετά από χρόνια χωρίζεται έτσι μέσα στην Τούμπα! Άλλοι αποδοκιμάζουν, άλλοι χειροκροτούν και οι μεν προσπαθούν να επιβάλουν την «άποψή» τους στους άλλους. Κάπου εκεί και ο προπονητής που ξεκίνησε να κάνει τεράστιο αγώνα για να πείσει για το δίκιο του…



«Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πείσεις τους παίκτες να μην επηρεαστούν από την αρνητικότητα που επικρατεί και να συνεχίσουν να πιστεύουν στη δουλειά τους. Να μην κλονιστεί η πίστη τους στο σχέδιό μας, γιατί έτσι θα μπουν τα γκολ και θα επιστρέψουμε στις επιτυχίες». Έτσι λέει δημοσίως και στα αποδυτήρια, με στόχο να διαχειριστεί την κρίση. Είναι κι αυτό κομμάτι της δουλειάς του!



Εννοείται ότι για όλα τα παραπάνω, ο Λουτσέσκου έχει δίκιο! Αυτό που εκείνος λέει και πρεσβεύει είναι το σωστό: Στήριξη στην ομάδα και τον τρόπο που δουλεύει για να περάσει η κρίση της αναποτελεσματικότητας. Όταν μία ομάδα παίζει σωστά και καλά για μεγάλο διάστημα, όταν ξεπερνάει τις κρίσεις, τότε είναι πιο πιθανό να τα καταφέρει και να πετύχει τους στόχους της!



Μόνο έτσι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ. Μονόδρομο αποτελεί η στήριξη στον Λουτσέσκου και στα πιστεύω του. Στο κάτω-κάτω είναι τόσο δοκιμασμένος και είναι τόσο πιθανό -αν όχι βέβαιο- ότι θα τα καταφέρει και πάλι. Δεν υπάρχει άλλη λύση για έναν Οργανισμό στον οποίο το μικρόβιο του διχασμού και της αποσυσπείρωσης εισχωρεί -με πρόθεση και σχέδιο- όλο και πιο βαθιά!



26.09.2025, 08:56