Καμία σχέση η Λάρισα με τη Ριέκα…

Ένα δίκιο το είχε ο Λουτσέσκου λέγοντας χθες ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργικά προσπαθεί να βελτιωθεί. Στο πρώτο ματς δεν έκανε τίποτα. Στην Αυστρία λίγα πράγματα. Στην Κροατία θύμισε ΠΑΟΚ για 10-15 λεπτά. Χθες με την πιο αδύναμη ΑΕΛ, κάτι παραπάνω. Σωστά προβλέπει ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Δικεφάλου ότι η δική του ομάδα θα βελτιωθεί και θα αποκτήσει τη χημεία που επιβάλλεται, όπως και την ποιότητα στην παραγωγή συνδυαστικού ποδοσφαίρου που τον κάνει ξεχωριστό. Όλα αυτά θα γίνουν στην πορεία. Πάντα τα καταφέρνει ο Λουτσέσκου…Τώρα όμως ακολουθεί ένας τελικός για το καλοκαίρι και ο ΠΑΟΚ αν θέλει να προκριθεί πρέπει να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι, απέναντι σε αντίπαλο που καμία σχέση δεν έχει με τη Λάρισα.Κόντρα στην αδύναμη με την μπάλα ΑΕΛ, ο Δικέφαλος είχε μυαλό κυρίως στο πώς θα επιτεθεί. Δεν μπορούσαν, δεν έβγαζαν την ποιότητα οι Θεσσαλοί για να τον απειλήσουν. Όταν λοιπόν το μυαλό σου είναι μπροστά και δε βγάζεις τόσο φόβο πίσω, τότε είναι αυτονόητο ότι έχεις πολλά παραπάνω περιθώρια να αποδώσεις. Η Ριέκα δεν είναι ΑΕΛ να περνάει το κέντρο κάθε… δέκα λεπτά. Στο κάτω-κάτω την Πέμπτη το ματς ξεκινάει από 0-1…Έβγαλε καθαρές και μεγάλες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ χθες για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν, θύμισε αυτό το σύνολο που ομαλά και ομαδικά μπορεί να κάνει πράγματα που άλλες ομάδες οι οποίες διεκδικούν τον τίτλο, δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να πετύχουν σε διάρκεια χρόνου. Ήταν πιο εύκολο από τα άλλα ματς και τελικά το ματς αντί για 3-0 έληξε με το ελάχιστο σκορ χάρη στον Μελίσσα.Όλα θα είναι διαφορετικά την Πέμπτη και πρώτα από όλα η Τούμπα. Το γήπεδο με 25 χιλιάδες κόσμο θα βοηθήσει τους παίκτες να κάνουν αυτό που ζήτησε ο προπονητής: «Να σκυλιάσουν για κάθε μπάλα. Ενωμένοι να βγάλουμε τη νοοτροπία που θέλουμε».Η Ριέκα όμως με την μπάλα στα πόδια θα είναι ποιοτική. Το μυαλό του ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένο να βρίσκεται στους παικταράδες Γιάνκοβιτς και Φρουκ και όταν τους αντιμετωπίσει (μαζί με την παρέα τους) αφού πάρει την μπάλα στα πόδια, να επιχειρήσει να δημιουργήσει και να σκοράρει.Θα έχει και Τάισον! Μαζί και Μπάμπα αντί του Τέιλορ που ψάχνεται. Θα έχει Μειτέ-Οζντόεφ να δαγκώνουν και να γεμίζουν τα στατιστικά τους με κλεψίματα και επανακτήσεις. Πρέπει να έχει πιο ουσιαστικό Κωνσταντέλια, πιο εύστοχο Ζίβκοβιτς γιατί χθες έχασε τα… άχαστα και έναν Τσάλοφ όπως αυτόν που έδωσε no look πάσα στο Σέρβο αρχηγό της ομάδας. Μαζί και Ντεσπόντοφ να έρχεται από τον πάγκο για να δώσει αυτές τις στιγμές του. Όπως τον μάθαμε!Πάνω από όλα περιμένουμε έναν ΠΑΟΚ με νοοτροπία νικητή και μαχητή. Ομάδα που δεν θα δεχθεί με τίποτα τον αποκλεισμό. Το ξέρει ο ΠΑΟΚ αυτό το μάθημα…