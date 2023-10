Ευλυγισία Κυριάκου και ταχαριστερή ασυναρτησία

Κλείσιμο

Αραγε τι να εννοεί ο Stef; Μπας και προσχώρησε στον κύκλο της πλουτοκρατίας; Μπας και είναι πράκτορας αλλότριων και ύποπτων συμφερόντων; Μπας και είναι λάτρης του καπιταλισμού;Όλα αυτά προέκυψαν εξ αιτίας της ομιλίας του Stef στα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ κεφαλαίου. Τουτέστιν είπε κάτι το αυτονόητο. What is this; This is a Dog. Όχι σου λένε οι αντίπαλοι. Δεν είναι dog. Τότε τι είναι; Μάλλον τοίχος. Κάπως έτσιΜε απλά λόγια οι ακραιφνείς και ταχαριστεροί μπερδεύουν το θρυλικό και πολυσέλιδο πόνημα «Das Kapital» του Καρλ Μαρξ, με την θεμελιώδη ύπαρξη του κεφαλαίου. Τι είναι κεφάλαιο παιδί μου; Α είναι κάτι κακό. Και γιατί είναι κακό; Επειδή οι κεφαλαιοκράτες θρέφονται με το αίμα του προλεταριάτουΚαι χωρίς κεφάλαιο πως θα ζήσουν οι προλετάριοι; Τρώγοντας κουτόχορτο που ευδοκιμεί στην ταράτσα της Κουμουνδούρου; Μπας και ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την μισθοδοσία τους; Μπας και οι ταχαριστεροί στελεχάρες αναλάβουν τα ηνία του εφοπλισμού, της βιομηχανίας και του εμπορίου;Δηλαδή ούτε το Α-Βου-Γου-Δου μαθήματος οικονομίας που διδάσκεται στα Νηπιαγωγεία δεν γνωρίζουν. Τόσο εκτός τόπου, χρόνου, πραγματικότητας και ιστορίας!Η δαιμονοποίηση του κεφαλαίου το προσφιλές σπορ των καφενείων. Κάθε πλούσιος είναι ύποπτος διαπλοκής, απάτης, φοροδιαφυγής και παρασιτικής διαβίωσης. Και κάθε «ανώνυμος» ο καλός, ο αθώος, ο εκμεταλλευόμενος, το υποζύγιο, ο μελλοθάνατος. Κάπως έτσιΑυτή η δαιμονοποίηση προέρχεται και προκαλείται από την δυσδιάκριτη διαφορά ανάμεσα στο παρασιτικό και το παραγωγικό κεφάλαιο. Στοιχειώδες. Αν σήμερα αυτός ο δύσμοιρος τόπος πάσχει από κάτι τόσο θεμελιώδες και τόσο ουσιαστικό, είναι ακριβώς από την έλλειψη κεφαλαίων. Που σημαίνει ανάπτυξη, δηλαδή παραγωγική ανασυγκρότηση, παραγωγική διαδικασία και φυσικά εκτόξευση των εξαγωγώνΑυτή η συνταγή είναι αναντικατάστατη και μοναδική. Αυτό το βασικό πρόβλημα της χώρας. Όχι το παρασκήνιο των κομμάτων. Όχι τόσο ο Πολακισμός και άλλα τέτοια χαριτωμένα και πιασάρικα. Χωρίς επενδύσεις, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς περισσότερες εξαγωγές και χωρίς ένα σταθερό και αποδοτικό φορολογικό σύστημα, τότε γιοκ Εθνικό Σύστημα Υγείας και γιοκ καλή Δημόσια ΥγείαΜε απλά λόγια πολλά από τα συντρόφια της Κουμουνδούρου εξακολουθούν να πορεύονται με αγκυλώσεις, με καθυστερημένες αντιλήψεις και με άφθονες προκαταλήψειςΑκόμα χειρότερα αν σκεφτεί κανείς το κυβερνητικό παρελθόν αυτής της παράταξης, τότε που μετά μανίας έγδερνε φορολογικά τους μεσαίους, και ταυτόχρονα άφηνε στο απυρόβλητο τους μεγάλουςΚαι για να τελειώνω. Το κεφάλαιο δεν έχει χρώμα, ούτε παράταξη μα ούτε κομματική εξάρτηση. Το γκρέμισμα του «υπαρκτού σοσιαλισμού» ο θρίαμβος του καπιταλισμού. Κάτι δεν κάναμε καλά. Όπως λένε και οι Κινέζοι σοφοί «ότι είναι άκαμπτο πέφτει, ότι είναι ευλύγιστο μένει»Μεθερμηνευόμενο στην πολιτική και κομματική αντιπαράθεση, η ευλυγισία αυτή η υπεροχή του Κυριάκου. Η ακαμψία, ο δογματισμός και η ασυναρτησία η χρεοκοπία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τ άλλα είναι άλλα λόγια για να σκοτώνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας πίνοντας εσπρέσο η τσίπουρο σε κάποια γωνιά της γειτονιάς μας!