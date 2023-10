Σωτήρας ή φούσκα;

Κλείσιμο

Πλεονέκτημα η εμφάνισή του από το «πουθενά». Γιατί δεν είναι του «πολιτικού σωλήνα». Γιατί έτσι δεν είναι αναγκασμένος να τηρεί ισορροπίες ως διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κουμουνδούρου. Γιατί ως «ξένος», ουδεμία σχέση με το κυβερνητικό και καταστροφικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.Πλεονέκτημα η εκφορά του δικού του «αυτοσχέδιου» και ενίοτε «αφελούς» πολιτικού λόγου. Γιατί έτσι ουδεμία σχέση με την ξύλινη κομματική γλώσσα. Γιατί έτσι ουδεμία σχέση με τοξικότητα και διχαστικά συνθήματα. Ολα αυτά που έστειλαν χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.Πλεονέκτημα η αμερικανική του «ταυτότητα». Γιατί στις ΗΠΑ η Αριστερά είναι ταυτισμένη με το Κόμμα των Δημοκρατικών. Γιατί εκεί στην Αμερική γαλουχήθηκε και αφομοίωσε τις βασικές αρχές της επικοινωνίας. Αλλά και γιατί το να είσαι ο εαυτός σου (be yourself) είναι το πρώτο, το αξεπέραστο χάρισμα κάθε πολίτη αυτής της μεγάλης χώρας.Πλεονέκτημα η σεξουαλική του επιλογή. Γιατί ανταποκρίνεται και πορεύεται με τη σύγχρονη εποχή. Γιατί κάθε παιδί, όταν ενηλικιώνεται, θα επιλέγει εκείνο το φύλο της προτιμήσεώς του. Γιατί έτσι η «διαφορετικότητα» έχει μετατραπεί σε «κανονικότητα». Και γιατί η προστασία κάθε προσωπικής, ιδιωτικής επιλογής εκλαμβάνεται ως βασική προτεραιότητα στην κλίμακα αξιών του μεταμοντέρνου Δυτικού κόσμου.Πλεονέκτημα το χάρισμα στην επικοινωνία. Σημασία δεν έχει τι λες, σημασία έχει ποιος το λέει. Το μέσον είναι το νόημα. Η επικοινωνία είναι περιεχόμενο. Ο κόσμος της εικόνας. Το Look και το Image. Αλλωστε Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το Look εκτόπισε από την κεντρική σκηνή της Νέας Δημοκρατίας την κομπολόγα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Η εικόνα του διδύμου παρέπεμπε σε δύο βασικούς συμβολισμούς. Ο Μεϊμαράκης της μούχλας και του καφενείου. Ο Μητσοτάκης της σύγχρονης εποχής.Αυτό το μεγάλο πλεονέκτημά του Κυριάκου στην κούρσα της διαδοχής για την προεδρία στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο και με τον Αλέξη Τσίπρα. Οταν στην αρχή της πρωθυπουργικής του διαδρομής ο κόσμος τον αντιμετώπιζε με απίστευτη επιείκεια και με θετικά σχόλια όπως «νέος», «φρέσκος» και «αλλιώτικος από τους άλλους».Πλεονέκτημα η γενικολογία του και η αφηρημένη πολιτική του ρητορική. Αυτή η ευελιξία του. Αυτό το εφαλτήριο για την προσέλκυση νέων ψηφοφόρων. Οι αυστηρές δεσμεύσεις συρρικνώνουν το πολιτικό σου ακροατήριο. Η αυστηρή κωδικοποίηση της πολιτικής σου περιορίζει και ορθώνει εμπόδια στην επικοινωνία με πολυπληθή ακροατήρια. Για παράδειγμα, η περίπτωση του Περισσού και του ΚΚΕ. Η αυστηρότητα καταλήγει στον δογματισμό. Και ο δογματισμός είναι το κόκκινο χαλί των μειοψηφιών.Πλεονέκτημα η αμεσότητα και η ευχέρεια στην επικοινωνία με όλους, όλων των κοινωνικών και ταξικών στρωμάτων, όλων των ηλικιών και όλων των περιοχών. Οπως συμβαίνει στις προεκλογικές καμπάνιες Αμερικανών πολιτικών.Πλεονέκτημα η άνεσή του να κυκλοφορεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, είτε με φανελάκι, είτε με μπλουζάκι, είτε με γραβάτα και κοστούμι. Του σαλονιού και του λιμανιού. Ως πιστό αντίγραφο αμερικανικής κοπής. Γι’ αυτό συνοδεύεται από τον σύντροφό του, αλλά και τη σκυλίτσα του. Οι συμβολισμοί είναι ορατοί: αυτός είμαι. Τα πέντε Αλφα: Ανετος, Ακομπλεξάριστος, Ανεξάρτητος, Αυτοδύναμος, Αυτοδημιούργητος.Και τέλος, πλεονέκτημα το σχέδιό του για πλήρη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα κάποτε είχε παραλλάξει τη μαρκίζα του κόμματος ως εξής: «Συνασπισμός Ριζικής Ανασυγκρότησης». Με απλά λόγια, μετακίνηση προς τα δεξιά ώστε στο τέλος τα δύο μεγάλα κόμματα να εφάπτονται πολιτικά. Οπως οι Δημοκρατικοί με τους Ρεπουμπλικάνους. Μόνο έτσι το στοίχημα θα κερδηθεί. Αλλιώτικα εκεί, εκεί με τον Φίλη και τον Τσακαλώτο στη Β’ Εθνική.Τι από τα δύο είναι ο Stefanos Kasselakis; Οποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Αν είναι φούσκα θα ξεφουσκώσει. Αν για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι σωτήρας, λίαν συντόμως θα αποδειχθεί. Εντελώς υποκειμενικό το τι πιστεύουμε εσείς κι εγώ. Η ζωή θα δείξει και τότε η αλήθεια θα αποκαλυφθεί!