Η σειρά σου όπου να 'ναι θα 'ρθει

Λάθος αγαπητέ μου. Δεν αδιαφορεί. Απλώς έχει γυρίσει την πλάτη της και ταυτόχρονα σας περιφρονεί και σας κατηγορεί. Οπου τη μια οι επιχειρηματικές και τόσο φιλολαικές επιδόσεις του Ανδρέα Πάτση. Από την άλλη η βίλα και η πισίνα του Γιάννη Ραγκούση. Και στη συνέχεια οι σεξουαλικές και βίαιες επιδόσεις του Αλέξη Γεωργούλη. Και δεν βρισκόμαστε ούτε καν στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής κούρσας. Φανταστείτε τι μας επιφυλάσσει το μέλλονΣα να τους βλέπω. Ολοι οι αυτόκλητοι ντετέκτιβ κομμάτων και παρατάξεων να ξεσκονίζουν φακέλους όλων των αντιπάλων τους. Α έτσι εσύ, τώρα θα δεις. Κάπως έτσι θα παρελάσουν τα πάντα. Αυτός δεν είναι προεκλογικός αγώνας, είναι σενάρια πορνογραφικών ταινιών. Να πιάνεις τη μύτη σουΠροσπερνάω το γεγονός της δικαστικής έρευνας. Προσπερνάω το γεγονός του δεσμού ανάμεσα στον ηθοποιό και στην γυναίκα που τον κατηγορεί. Προσπερνάω επίσης το γεγονός πως όση σχέση έχει ο Αλέξης Γεωργούλης με ευρωβουλή η με οποιαδήποτε σοβαρή πολιτική ενασχόληση άλλο τόσο κι εγώ είμαι αστροναύτηςΠροσπερνάω το επίσης διαπιστωμένο γεγονός της πριμοδότησης πασίγνωστων ονομάτων του καλλιτεχνικού και ποδοσφαιρικού στερεώματος με μοναδικό κριτήριο την αναγνωρισιμότητα. Για παράδειγμα η Αντζελα Δημητρίου θα έσκιζεΠροσπερνάω την περίπτωση του Θόδωρου Ζαγοράκη. Αυτή κι αν ήταν κατραπακιά στο κρανίο της γαλάζιας παράταξης. Τα παραδείγματα πολλά. Και όλα αυτά αποδεικνύουν τον σεβασμό και την εκτίμηση που διατηρεί κάθε παράταξη με την πολιτική. Οσο και το επίπεδο των ψηφοφόρων όλων αυτών των κομμάτων. Κοινωνία ο καθρέφτης σου είμαι και σου μοιάζωΤουτέστιν από τη μια οι πολιτικοί σε τηλεοπτικά «στασίδια» να υποκλίνονται με τάχα μου πολιτικά και ιδεολογικά επιχειρήματα. Και την ίδια στιγμή στις ίδιες τηλεοπτικές παραστάσεις, πριν πέσει η αυλαία να προσγειώνονται όλοι μαζί σε πρωτοσέλιδα κίτρινων εφημερίδων και περιοδικών κουτσομπολιού προς ανάγνωση και τέρψη πελατών κομμωτηρίων της γειτονιάς. Είναι σα να κυκλοφορείς με τους New York Times υπό μάλης και την ίδια στιγμή να αλληθωρίζεις κατά μεριά Hello και Ok !Και τέλος ένα πράγμα. Γνωστό αλλά καθόλου αποδεκτό. Αραγε ποιος ο χαρακτήρας όλων αυτών των πολιτικών; Εννοώ υποψηφίων βουλευτών αλλά και υπουργών; Σημερινών και χτεσινών. Με απλά λόγια όπως συμβαίνει παντού. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Σε όλες τις οικογένειες. Η ποσόστωση είναι ίδια. Εντός κάθε κόμματος, συμβαίνουν όλα: και φοροφυγάδες και απατεώνες και διεστραμμένοι και όλα. Για όνομα του θεούΓι αυτό και μια τελευταία συμβουλή. Προς όλους. Ολων των παρατάξεων. Και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού κινήματος. Μηδέ προ του τέλους σου κακάριζε (ουχί μακάριζε) Σκέψου, λέει, να ρθει και η δική σου σειρά. Κι εγώ θα γελάω. Who Knows. Γι αυτό συνιστώ εγκράτεια, σεμνότητα και σιωπή. Αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα!Από την ρήση του Ιωάννου «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω» Και αφορά στην γυναίκα που ήθελαν να λιθοβολήσουν για λόγους μοιχείας. Στο ξαναλέω: κάνε λίγο κράτει, η σειρά σου όπου να 'ναι θα 'ρθει.