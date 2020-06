Ασε την Μύκονο για τα χαϊβάνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λένε, και το πιστεύω, πως ο Covid 19 παραμένει και τριγυρνάει ανάμεσά μας. Εντάξει. Όμως τα καθημερινά κρούσματα είναι ελάχιστα. Κι όμως όλοι κυκλοφορούμε έξω. Κι όμως αρκετοί εξ ημών και υμών συνωστιζόμαστε. Κι όμως μερικοί αγκαλιάζονται. Τότε τι ακριβώς συμβαίνει. Μπας και οι επαίοντες δεν γνωρίζουν; Μπας και οι προφυλάξεις και τα πρωτόκολλα έχουν να κάνουν με τη γνωστή λαική ρήση «φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά;»Μπορεί ο κορωνοιός να έχει χάσει τη δύναμή και την ορμή του. Μπορεί. Η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό είναι η γνωστή. Το καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες και το ελληνικό, μεσογειακό κλίμα. Κι όμως ούτε αυτό είναι σωστό. Αφού οι αρμόδιοι λοιμώξεων και επιδημιών μας είχαν διαβεβαιώσει πως η θερμοκρασία του ελληνικού καλοκαιριού δεν τον σκοτώνει. Μόνο η υπέρυθρη ακτινοβολία η λεγόμενη UV (ultra violet). Η ίδια που προκαλεί καρκίνο του δέρματος. Τότε;Τα «εγχώρια» κρούσματα είναι ελάχιστα. Οι θάνατοι σχεδόν μηδενικοί. Όμως τα εισαγόμενα είναι περισσότερα. Όπως αυτά που μετρήθηκαν με την άφιξη επιβατών αεροσκάφους από το Κατάρ. Τότε προκύπτει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί στο Κατάρ; Αφού εκεί οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες; Και γιατί όχι εν Ελλάδι;Το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τότε τα κρούσματα θα πολλαπλασιαστούν. Τότε θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Πως θα το εμποδίσουμε; Με πιστοποιητικά; Μα ούτε αυτά θεωρούνται, εντελώς, αξιόπιστα. Τότε;Μπας και οι ιθύνοντες έχουν αποφασίσει και καταλήξει στην επιλογή της «αγέλης»; Και μάλιστα τώρα μετά το πρώτο και άκρως επιτυχημένο στάδιο της καραντίνας; Δηλαδή, σταδιακά να νοσήσει το 60% του πληθυσμού κι έτσι να αποκτήσει αντισώματα;Τα ερωτήματα πολλά. Το ίδιο οι απορίες και οι αντιφάσεις. Γιατί στα αεροπλάνα ο ένας δίπλα στον άλλο; Και γιατί στα πλοία μόνο μισή χωρητικότητα; Και γιατί στους κινηματογράφους μία θέση κενή ανάμεσα σε δύο θεατές;Να φοράμε η να μην φοράμε γάντια; Και πότε να φοράμε μάσκες; Όλα αυτά είναι μπερδεμένα. Αλλα λέει ο ένας άλλα ο άλλος;Κάποιος πρέπει, επιτέλους όλα αυτά να μας τα διευκρινίσει. Επισήμως. Γιατί αν εγώ ήμουν ξενοδόχος δεν θα δεχόμουν και δεν θα φιλοξενούσα μισό τουρίστα. Ακόμα και από χώρες με καλές επιδόσεις. Και ποτέ δεν θα έκλεινα δωμάτιο σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί ξένους τουρίστες. Πριν το κάνω θα ρωτούσα. Και ποτέ δεν θα κυκλοφορούσε σε περιοχές με ξένους τουρίστες. Κίνδυνος-θάνατοςΓια παράδειγμα μακριά από Πάρο, Μύκονο, Σαντορίνη. Οπου φύγει φύγει. Πρέπει να είσαι τρελός για να ρισκάρεις. Σ αυτούς τους προορισμούς να πάνε όλοι αυτοί που πιστεύουν-και μάλιστα ακραδάντως-πως η πανδημία έχει οργανωθεί προς εξυπηρέτηση σκοτεινών κύκλων και σκοτεινών συμφερόντωνΝα πάνε Μύκονο και Σαντορίνη όλοι αυτοί που πιστεύουν πως ο Covid19 είναι αποκύημα νοσηρής φαντασίας. Να πάνε να αγκαλιαστούν με Ιταλούς, Γάλους, Αγγλους και Αμερικανούς. Να χορέψουν, να ξεφαντώσουν και μετά see you in HellΧίλιες φορές στο χωριό. Κάπου απομονωμένα. Κάπου εντελώς «βλάχικα». Κάπου εντελώς χωριάτικα. Κάπου μακριά από Celebrities, βιζιτούδες, κοσμοπολίτες και νεόπλουτους. Το χωριό για μένα. Η Μύκονος και η Σαντορίνη για τα χαιβάνια!