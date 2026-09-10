Βρήκαν 82 νομίσματα θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια κατά την ανακαίνιση της κουζίνας σε παλιό «αρχοντικό»: Ένα εκτιμήθηκε αρκετές χιλιάδες δολάρια
Βρήκαν 82 νομίσματα θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια κατά την ανακαίνιση της κουζίνας σε παλιό «αρχοντικό»: Ένα εκτιμήθηκε αρκετές χιλιάδες δολάρια
Τα νομίσματα, που χρονολογούνται από το 1726 έως το 1814, εντοπίστηκαν σε ιστορικό σπίτι στο Marblehead της Μασαχουσέτης και συνδέθηκαν με έμπορο που είχε πλοία στο εμπόριο των Δυτικών Ινδιών
Έναν μικρό θησαυρό με 82 νομίσματα, θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια, αποκάλυψε η ανακαίνιση μιας ιστορικής κατοικίας στο Marblehead της Μασαχουσέτης. Τα νομίσματα χρονολογούνται από το 1726 έως το 1814 και ορισμένα εκτιμήθηκαν σε αρκετές χιλιάδες δολάρια.
Τα βρήκαν όταν έσκαβαν για τα θεμέλια της νέας κουζίνας
Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών σε ένα ιστορικό σπίτι, όταν συνεργεία έσκαβαν περίπου τέσσερα πόδια, δηλαδή περίπου 1,2 μέτρα, στο έδαφος προκειμένου να δημιουργήσουν νέα θεμέλια για την κουζίνα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν περισσότερα από 80 νομίσματα, τα οποία είχαν παραμείνει θαμμένα για περίπου δύο αιώνες. Η Numismatic Guaranty Company (NGC) εξέτασε και πιστοποίησε συνολικά 82 νομίσματα από το εύρημα. Σε ορισμένα από αυτά δόθηκε επίσης ειδική πιστοποίηση που καταγράφει ότι προέρχονται από την ανασκαφή στο Marblehead.
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Τα βρήκαν όταν έσκαβαν για τα θεμέλια της νέας κουζίνας
Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών σε ένα ιστορικό σπίτι, όταν συνεργεία έσκαβαν περίπου τέσσερα πόδια, δηλαδή περίπου 1,2 μέτρα, στο έδαφος προκειμένου να δημιουργήσουν νέα θεμέλια για την κουζίνα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν περισσότερα από 80 νομίσματα, τα οποία είχαν παραμείνει θαμμένα για περίπου δύο αιώνες. Η Numismatic Guaranty Company (NGC) εξέτασε και πιστοποίησε συνολικά 82 νομίσματα από το εύρημα. Σε ορισμένα από αυτά δόθηκε επίσης ειδική πιστοποίηση που καταγράφει ότι προέρχονται από την ανασκαφή στο Marblehead.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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