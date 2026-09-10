Βρήκαν 82 νομίσματα θαμμένα για περισσότερα από 200 χρόνια κατά την ανακαίνιση της κουζίνας σε παλιό «αρχοντικό»: Ένα εκτιμήθηκε αρκετές χιλιάδες δολάρια