Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια-«ουρανοξύστες»
Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια-«ουρανοξύστες»
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μέσω δορυφορικών εικόνων την αρχαία πόλη Ιμέτ στο Δέλτα του Νείλου, φέρνοντας στο φως σπάνιες πολυώροφες κατοικίες και ιερούς δρόμους
Πόλη που είχε χαθεί για αιώνες επανήλθε στον χάρτη χάρη στην τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, αρχαιολόγοι εντόπισαν την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ, θαμμένη στο ανατολικό Δέλτα του Νείλου, αποκαλύπτοντας έναν οικισμό 2.400 ετών.
Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από κοινή αιγυπτιο-βρετανική αποστολή του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, υπό τη διεύθυνση του αιγυπτιολόγου Νίκι Νίλσεν. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στην αρχαιολογική θέση Τελ ελ Φαράιν.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από κοινή αιγυπτιο-βρετανική αποστολή του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, υπό τη διεύθυνση του αιγυπτιολόγου Νίκι Νίλσεν. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στην αρχαιολογική θέση Τελ ελ Φαράιν.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα