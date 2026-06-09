Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια-«ουρανοξύστες»
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Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια-«ουρανοξύστες»

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μέσω δορυφορικών εικόνων την αρχαία πόλη Ιμέτ στο Δέλτα του Νείλου, φέρνοντας στο φως σπάνιες πολυώροφες κατοικίες και ιερούς δρόμους

Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια-«ουρανοξύστες»
Πόλη που είχε χαθεί για αιώνες επανήλθε στον χάρτη χάρη στην τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, αρχαιολόγοι εντόπισαν την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ, θαμμένη στο ανατολικό Δέλτα του Νείλου, αποκαλύπτοντας έναν οικισμό 2.400 ετών.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από κοινή αιγυπτιο-βρετανική αποστολή του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, υπό τη διεύθυνση του αιγυπτιολόγου Νίκι Νίλσεν. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στην αρχαιολογική θέση Τελ ελ Φαράιν.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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