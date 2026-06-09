Αντίδοτο στον καύσωνα: Τούβλο ικανό να ρίξει τη θερμοκρασία των πόλεων έως και 9°C
Αντίδοτο στον καύσωνα: Τούβλο ικανό να ρίξει τη θερμοκρασία των πόλεων έως και 9°C
Δύο Ελβετοί σχεδιαστές δημιούργησαν μια καινοτόμο οικολογική κατασκευή που μειώνει τη θερμοκρασία στους δρόμους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο συχνοί και έντονοι σε πολυάριθμες πόλεις του κόσμου. Η άσφαλτος, το σκυρόδεμα και οι σκούρες επιφάνειες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας και την απελευθερώνουν αργά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα φαινόμενο γνωστό ως «αστική θερμική νησίδα» που εκτοξεύει τις θερμοκρασίες στα αστικά περιβάλλοντα.
Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, δύο νεαροί Ελβετοί σχεδιαστές ανέπτυξαν μια λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ζέστης με βιώσιμο τρόπο. Πρόκειται για το Blocº, μια σπονδυλωτή δομή κατασκευασμένη από τερακότα μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία είναι ικανή να ψύχει τον αέρα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά νερό και ηλιακή ενέργεια.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, δύο νεαροί Ελβετοί σχεδιαστές ανέπτυξαν μια λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ζέστης με βιώσιμο τρόπο. Πρόκειται για το Blocº, μια σπονδυλωτή δομή κατασκευασμένη από τερακότα μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία είναι ικανή να ψύχει τον αέρα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά νερό και ηλιακή ενέργεια.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα