Ουάσιγκτον: Μεσίτης ανέβασε κατά λάθος φωτογραφίες σπιτιού με «τέρας» στον καθρέφτη
Μεσίτης στην Ουάσιγκτον δημοσίευσε κατά λάθος φωτογραφίες μιας αγγελίας ακινήτου, οι οποίες απεικόνιζαν ένα ανατριχιαστικό τέρας να βγαίνει μέσα από τον καθρέφτη του μπάνιου
Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των φωτογραφιών έχει γίνει πλέον συνηθισμένη πρακτική στον κλάδο των ακινήτων, με τους μεσίτες να μεταμορφώνουν ριζικά τους χώρους, μήπως και καταφέρουν πουλήσουν κάτι ευκολότερα.
Ωστόσο, σε ακραίες περιπτώσεις, η νέα αυτή τεχνολογία μπορεί να προσθέσει παράξενες «ψευδαισθήσεις» που όχι μόνο δεν έχουν νόημα, αλλά μπορούν και να τρομάξουν τους υποψήφιους αγοραστές.
