Μυστήριο με ισραηλινό F-16 που εμφανίστηκε με «κόκκινες» βόμβες 900 κιλών
Μυστήριο με ισραηλινό F-16 που εμφανίστηκε με «κόκκινες» βόμβες 900 κιλών

Ένα ισραηλινό F-16 εμφανίστηκε να μεταφέρει βαριές βόμβες ακριβείας JDAM, με λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή

Μυστήριο με ισραηλινό F-16 που εμφανίστηκε με «κόκκινες» βόμβες 900 κιλών
Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από την ισραηλινή αεροπορία προκάλεσαν έντονη συζήτηση στους στρατιωτικούς αναλυτές. Στις φωτογραφίες φαίνεται ένα μαχητικό F-16C/D Barak να μεταφέρει δύο βόμβες GBU-31 JDAM βάρους 2.000 λιβρών (ήτοι, 907 κιλά), όμως αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή δεν ήταν το αεροσκάφος αλλά τα σημάδια πάνω στα όπλα.

Οι συγκεκριμένες βόμβες εμφανίζονται με ασυνήθιστες κόκκινες και κίτρινες σημάνσεις, κάτι που δεν συναντάται συχνά σε τυπικές διαμορφώσεις JDAM. Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν μαζί με αναφορά του διοικητή της αεροπορικής βάσης Ραμάτ Νταβίντ για πρόσφατες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν βαθιά μέσα στο Ιράν, ακόμη και πάνω από την Τεχεράνη.

