Μυστήριο με ισραηλινό F-16 που εμφανίστηκε με «κόκκινες» βόμβες 900 κιλών
Μυστήριο με ισραηλινό F-16 που εμφανίστηκε με «κόκκινες» βόμβες 900 κιλών
Ένα ισραηλινό F-16 εμφανίστηκε να μεταφέρει βαριές βόμβες ακριβείας JDAM, με λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή
Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από την ισραηλινή αεροπορία προκάλεσαν έντονη συζήτηση στους στρατιωτικούς αναλυτές. Στις φωτογραφίες φαίνεται ένα μαχητικό F-16C/D Barak να μεταφέρει δύο βόμβες GBU-31 JDAM βάρους 2.000 λιβρών (ήτοι, 907 κιλά), όμως αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή δεν ήταν το αεροσκάφος αλλά τα σημάδια πάνω στα όπλα.
Οι συγκεκριμένες βόμβες εμφανίζονται με ασυνήθιστες κόκκινες και κίτρινες σημάνσεις, κάτι που δεν συναντάται συχνά σε τυπικές διαμορφώσεις JDAM. Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν μαζί με αναφορά του διοικητή της αεροπορικής βάσης Ραμάτ Νταβίντ για πρόσφατες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν βαθιά μέσα στο Ιράν, ακόμη και πάνω από την Τεχεράνη.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Οι συγκεκριμένες βόμβες εμφανίζονται με ασυνήθιστες κόκκινες και κίτρινες σημάνσεις, κάτι που δεν συναντάται συχνά σε τυπικές διαμορφώσεις JDAM. Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν μαζί με αναφορά του διοικητή της αεροπορικής βάσης Ραμάτ Νταβίντ για πρόσφατες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν βαθιά μέσα στο Ιράν, ακόμη και πάνω από την Τεχεράνη.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα