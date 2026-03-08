Οικογένεια ζει σε κοντέινερ 48 τ.μ. και έχει μόνο ένα παράπονο: «Ο λογαριασμός αυξήθηκε στα 2.100 ευρώ»
BEST OF NETWORK

Οικογένεια ζει σε κοντέινερ 48 τ.μ. και έχει μόνο ένα παράπονο: «Ο λογαριασμός αυξήθηκε στα 2.100 ευρώ»

Η οικογένεια έχει μετατρέψει θαλάσσιο κοντέινερ σε προσωρινό της σπίτι και μένει για πάνω από 1.5 χρόνο, απολαμβάνοντας τη ζωή

Οικογένεια ζει σε κοντέινερ 48 τ.μ. και έχει μόνο ένα παράπονο: «Ο λογαριασμός αυξήθηκε στα 2.100 ευρώ»
Στην πόλη Zemst του Βελγίου, οικογένεια αποφάσισε να κάνει κάτι το ασυνήθιστο και πήγε να ζήσει σε θαλάσσιο κοντέινερ 48 τετραγωνικών μέτρων ενώ ανακαινίζει το μελλοντικό της σπίτι.

Αυτό που για πολλούς θα φάνταζε τρέλα, για την Glenda και τον Joris έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική εμπειρία που τους ένωσε περισσότερο από ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης