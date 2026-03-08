Οικογένεια ζει σε κοντέινερ 48 τ.μ. και έχει μόνο ένα παράπονο: «Ο λογαριασμός αυξήθηκε στα 2.100 ευρώ»
Η οικογένεια έχει μετατρέψει θαλάσσιο κοντέινερ σε προσωρινό της σπίτι και μένει για πάνω από 1.5 χρόνο, απολαμβάνοντας τη ζωή
Στην πόλη Zemst του Βελγίου, οικογένεια αποφάσισε να κάνει κάτι το ασυνήθιστο και πήγε να ζήσει σε θαλάσσιο κοντέινερ 48 τετραγωνικών μέτρων ενώ ανακαινίζει το μελλοντικό της σπίτι.
Αυτό που για πολλούς θα φάνταζε τρέλα, για την Glenda και τον Joris έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική εμπειρία που τους ένωσε περισσότερο από ποτέ.
