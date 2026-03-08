Οικογένεια ζει σε κοντέινερ 48 τ.μ. και έχει μόνο ένα παράπονο: «Ο λογαριασμός αυξήθηκε στα 2.100 ευρώ»

Η οικογένεια έχει μετατρέψει θαλάσσιο κοντέινερ σε προσωρινό της σπίτι και μένει για πάνω από 1.5 χρόνο, απολαμβάνοντας τη ζωή