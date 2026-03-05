Εργαζόμενη «μπουρδουκλώθηκε» στα καλώδια του γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ
Εργαζόμενη «μπουρδουκλώθηκε» στα καλώδια του γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ

Ένα μπλεγμένο καλώδιο κάτω από το γραφείο στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει πτώση, τριπλό κάταγμα και δικαστική αποζημίωση

Μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια στον χώρο εργασίας στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει έναν σοβαρό τραυματισμό και μια δικαστική μάχη που κράτησε χρόνια. Μια υπάλληλος στην πόλη Μερίδα της Ισπανίας τραυματίστηκε βαριά όταν σκόνταψε στα καλώδια του υπολογιστή κάτω από το γραφείο της, με το περιστατικό να καταλήγει τελικά στα δικαστήρια.

Η πτώση της προκάλεσε τριπλό κάταγμα στον βραχίονα και οδήγησε σε πολύμηνη αποκατάσταση. Μετά από δικαστική διαδικασία, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι το ατύχημα δεν ήταν απλώς μια ατυχία, αλλά αποτέλεσμα ελλιπούς συντήρησης στον χώρο εργασίας.

