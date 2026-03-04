Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA είχε προβλέψει ένα μήνα πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή (vid)
Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA είχε προβλέψει ένα μήνα πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή (vid)
Ένας πρώην πράκτορας της CIA προέβλεψε τη σύγκρουση των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έναν μήνα πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή
Καθώς η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ένας πρώην πράκτορας της CIA αποκάλυψε πώς προέβλεψε σωστά τα γεγονότα έναν μήνα πριν αυτά συμβούν.
Ο Ελληνοαμερικανός Τζον Κυριακού εργάστηκε για την CIA μεταξύ 1990 και 2004, κατά τη διάρκεια της οποίας επισκέφθηκε 72 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, πριν αναλάβει τη θέση του Επικεφαλής Επιχειρήσεων κατά της Τρομοκρατίας στο Πακιστάν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ο Ελληνοαμερικανός Τζον Κυριακού εργάστηκε για την CIA μεταξύ 1990 και 2004, κατά τη διάρκεια της οποίας επισκέφθηκε 72 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, πριν αναλάβει τη θέση του Επικεφαλής Επιχειρήσεων κατά της Τρομοκρατίας στο Πακιστάν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα