Πόλεμος Ιράν: Το «ευχαριστώ» του Φειδία προς την Ελλάδα για τη βοήθεια στην Κύπρο
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια να αμυνθούμε ενάντια στις επιθέσεις κατά των βάσεων στην Κύπρο»
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τα τελευταία 24ωρα είναι δραματικές και καταιγιστικές, με το κάδρο των επιχειρήσεων να επεκτείνεται επικίνδυνα, φτάνοντας χτες μέχρι την Κύπρο, εκεί όπου «χτυπήθηκε» με drone η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
Η ένταση του χτυπήματος μπορεί να ήταν περιορισμένη, ωστόσο ήταν αρκετή ώστε να προκαλέσει ανησυχία στους Κυπρίους, οι οποίοι είδαν το Ιράν να καταφέρνει χτύπημα σε έδαφος που -γεωγραφικά αλλά όχι ουσιαστικά- ανήκει στην Κύπρο.
