Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα
BEST OF NETWORK

Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα

Τα βήματα καθαρισμού των κουφωμάτων αλουμινίου ένα υλικό που υπάρχει σε κάθε σπίτι

Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα
Η βρωμιά που συσσωρεύεται στους οδηγούς των κουφωμάτων αλουμινίων -τις λεπτές σχισμές όπου φαίνεται σχεδόν αδύνατο να καθαριστούν- βρίσκει στο αλουμινόχαρτο έναν πραγματικό εχθρό. Αυτά τα μεταλλικά φύλλα, που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από οποιοδήποτε κατάστημα ή σούπερ μάρκετ, επιτρέπουν την απομάκρυνση της βρωμιάς από τα κανάλια των συρόμενων ανοιγμάτων.

Με μια πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται ένα απλό σπιτικό κόλπο, όμως το μυστικό βρίσκεται στο ίδιο το αλουμινόχαρτο. Τα φύλλα αυτά λειτουργούν ως μηχανικό καθαριστικό που αφαιρεί κάθε ίχνος βρωμιάς από την επιφάνεια των πλαισίων χωρίς να προκαλεί κανενός είδους ζημιά.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης