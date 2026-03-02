Ισπανίδα νοσοκόμα αποκαλύπτει πόσα χρήματα βγάζει στην Ολλανδία: «Εργάζομαι 38 ώρες την εβδομάδα» (vid)
Ισπανίδα νοσοκόμα αποκαλύπτει πόσα χρήματα βγάζει στην Ολλανδία: «Εργάζομαι 38 ώρες την εβδομάδα» (vid)

Ισπανίδα νοσοκόμα μεταναστεύει στην Ολλανδία και μέσω του TikTok αποκαλύπτει τον μισθό που παίρνει, καθώς και την καθημερινότητά της στη νέα της χώρα

Ισπανίδα νοσοκόμα αποκαλύπτει πόσα χρήματα βγάζει στην Ολλανδία: «Εργάζομαι 38 ώρες την εβδομάδα» (vid)
Οι μισθοί σε όλη την Ευρώπη είναι ένα θέμα που ανησυχεί τον περισσότερο κόσμο (οι Έλληνες το γνωρίζουμε καλά) και ειδικά αυτούς που σκέφτονται να μεταναστεύσουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους σε άλλες χώρες.

Οι επαγγελματίες του νοσηλευτικού κλάδου δεν βρίσκουν παράξενο το να μεταναστεύουν. Η Paula, Ισπανίδα νοσοκόμα που διαχειρίζεται λογαριασμό στο TikTok, με το όνομα «workinginholland», σε ένα από τα βίντεό της μίλησε για το πόσα χρήματα κερδίζει εργαζόμενη σε νοσοκομείο της Ολλανδίας.

