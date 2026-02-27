Οδηγός νταλίκας κινήθηκε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο των ΗΠΑ
Προσωρινά εκτός υπηρεσίας οδηγός φορτηγού μετά από πορεία στο αντίθετο ρεύμα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο

Σοβαρή ανησυχία προκάλεσε πρόσφατο περιστατικό σε αυτοκινητόδρομο του Μιζούρι, όταν οδηγός νταλίκας εντοπίστηκε να κινείται για αρκετή απόσταση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο το πρωί της Τετάρτης στον Highway 61, κοντά στην πόλη Τρόι, περίπου 90 χιλιόμετρα από το Σεντ Λούις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημα τελικά διόρθωσε πορεία και ακινητοποιήθηκε χωρίς να σημειωθεί σύγκρουση ή τραυματισμός. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός διέθετε κανονική επαγγελματική άδεια οδήγησης φορτηγού και δεν παρουσίαζε ενδείξεις μέθης ή ιατρικού προβλήματος.

