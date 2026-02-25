Απίθανο βίντεο από την... κραιπάλη της Πάτρας: 10 άτομα «λιώμα» σε μια γκαρσονιέρα και ένας στην... τουαλέτα!
Απίθανο βίντεο από την... κραιπάλη της Πάτρας: 10 άτομα «λιώμα» σε μια γκαρσονιέρα και ένας στην... τουαλέτα!
Απίθανο βίντεο από την... κραιπάλη της Πάτρας: 10 άτομα «λιώμα» σε μια γκαρσονιέρα και ένας στην... τουαλέτα!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα