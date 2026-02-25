Εικόνες από δορυφόρο δείχνουν τι κάνει η Κίνα κοντά στην Ιαπωνία: Εθεάθησαν περισσότερα από 2.000 πλοία
Εικόνες που τραβήχτηκαν από δορυφόρο αποκάλυψαν τι κάνει η Κίνα κοντά στην Ιαπωνία, με τους αναλυτές να δίνουν την δική τους εξήγηση
Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν συγκεντρώσεις πάνω από 2.000 κινεζικών αλιευτικών πλοίων κοντά στη Ζώνη Οικονομικής Εκμετάλλευσης (ΖΟΕ) της Ιαπωνίας στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. Τα πλοία παρέμειναν σε σχηματισμό για πάνω από 24 ώρες, στην ίδια θέση παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με απόσταση μεταξύ τους μικρότερη από 500 μέτρα.
Η κατάσταση αυτή έχει συμβεί δύο φορές σε λιγότερο από έναν μήνα, μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Το πρώτο περιστατικό περιλάμβανε 2.000 αλιευτικά που σχημάτιζαν ένα ανεστραμμένο «L», που εκτείνονταν 470 χιλιόμετρα προς νότο και 230 χιλιόμετρα προς δυτικά. Το δεύτερο έδειξε 1.300 πλοία τοποθετημένα σε μια γραμμή που εκτεινόταν 370 χιλιόμετρα από βορρά προς νότο.
