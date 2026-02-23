Το ζευγάρι που στα 80 του γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο: «Η ηλικία δεν είναι εμπόδιο»
Μετά τη συνταξιοδότησή τους, ξεκίνησαν μεγάλα ταξίδια στην Ασία, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική
Δεν έβαλαν ποτέ τη λέξη «σύνταξη» δίπλα στη λέξη «τέλος». Για την Ισαβέλ και τον Μάριο, η αποχώρηση από τη δουλειά δεν σήμανε παύση, αλλά εκκίνηση. Εκείνη 77, εκείνος 81, και όμως ζουν σε ρυθμό ανθρώπων που μόλις ανακάλυψαν τον κόσμο.
Πριν από λίγες εβδομάδες χόρευαν στους δρόμους της Μπαρανκίγια στην Κολομβία. Λίγο νωρίτερα τραγουδούσαν σε μια χορωδία στην Πράγα. Οι αποστάσεις μεγάλες, οι βαλίτσες μικρές, το πλάνο απλό. Να πηγαίνουν, να βλέπουν, να μαθαίνουν. Χωρίς βιασύνη, αλλά και χωρίς στασιμότητα.
