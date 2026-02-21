Η απίστευτη απάτη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης: Πώς ένας άνδρας παραλίγο να γίνει ιδιοκτήτης με μόλις 200 δολάρια
Άνδρας που έμενε δωρεάν στο εμβληματικό Hotel New Yorker για χρόνια, δήλωσε ένοχος για απάτη αφού προσπάθησε να γίνει ιδιοκτήτης ολόκληρου του κτιρίου με πλαστά έγγραφα

Όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν ο Μίκι Μπαρέτο πλήρωσε 200 δολάρια για να μείνει μία μόνο νύχτα στο ιστορικό ξενοδοχείο, New Yorker, του Μανχάταν. Μετά τη διαμονή του, ζήτησε επίσημο συμβόλαιο ενοικίασης, εκμεταλλευόμενος έναν παλιό νόμο της Νέας Υόρκης για τα κτίρια που χτίστηκαν πριν το 1969.

Όταν το ξενοδοχείο αρνήθηκε, η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια. Επειδή οι δικηγόροι του ξενοδοχείου δεν εμφανίστηκαν σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, ο δικαστής του έδωσε το δικαίωμα να μείνει στο δωμάτιο. Έτσι, ο Μπαρέτο κατάφερε να μένει εκεί για χρόνια χωρίς να πληρώνει ούτε ένα σεντ.

