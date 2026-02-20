«Πιστόλιασαν» εστιατόριο στην Ιταλία του Αγίου Βαλεντίνου και ο ιδιοκτήτης τους απάντησε με viral ανάρτηση
Μια παρέα στην Ιταλία αποφάσισε να αποχωρήσει από εστιατόριο της Ιταλίας χωρίς να πληρώσει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και ο ιδιοκτήτης απάντησε με ευρυματικό τρόπο
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στα social media ένα κινεζικό εστιατόριο στην Ιταλία. Το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου, τέσσερις πελάτες το έβαλαν στα πόδια χωρίς να πληρώσουν τον λογαριασμό του ρομαντικού τους δείπνου και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, αντί να αγανακτήσει, αποφάσισε να απαντήσει με τον πιο ευρηματικό τρόπο.
Το περιστατικό συνέβη σε εστιατόριο στο Παλέρμο, όπου μια παρέα τεσσάρων ατόμων απόλαυσε ένα πολυτελές δείπνο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, επιλέγοντας το μενού ελεύθερου μπουφέ. Αφού κατανάλωσαν διάφορα πιάτα και ένα μπουκάλι κρασί, τα ζευγάρια αποχώρησαν από το κατάστημα χωρίς να εξοφλήσουν το δείπνο. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δημοσίευσε στα κοινωνικά του δίκτυα μια φωτογραφία της απλήρωτης απόδειξης, μαζί με ένα ξεκάθαρο και άμεσο μήνυμα: «Σας περιμένω».
