Επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν μια «κόκκινη καρδιά» σε παγετώνα της Νορβηγίας (vid)
Επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν μια «κόκκινη καρδιά» σε παγετώνα της Νορβηγίας (vid)
Ο παράξενος παγετώνας στη Νορβηγία που παρακολουθεί εδώ και χρόνια η NASA και το φαινόμενο που παρατηρείται από το 2023
Τα τελευταία χρόνια, η NASA παρακολουθεί την κίνηση των πάγων στο Edgeøya, ένα νησί στο νοτιοανατολικό Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, και ειδικότερα του παγετώνα Stonebreen. Η περιοχή, σχεδόν ακατοίκητη, χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες επιφάνειες πάγου που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτές τις αλλαγές η Υπηρεσία τις αποκαλεί «παλμούς» και τις απεικονίζει με κόκκινο χρώμα σε ένα κινούμενο γράφημα στον ιστότοπό της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα