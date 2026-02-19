ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν μια «κόκκινη καρδιά» σε παγετώνα της Νορβηγίας (vid)
Τα τελευταία χρόνια, η NASA παρακολουθεί την κίνηση των πάγων στο Edgeøya, ένα νησί στο νοτιοανατολικό Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, και ειδικότερα του παγετώνα Stonebreen. Η περιοχή, σχεδόν ακατοίκητη, χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες επιφάνειες πάγου που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτές τις αλλαγές η Υπηρεσία τις αποκαλεί «παλμούς» και τις απεικονίζει με κόκκινο χρώμα σε ένα κινούμενο γράφημα στον ιστότοπό της.

