Ολυμπιακά μετάλλια: Από τα ολόχρυσα του 1908 στο... 1% χρυσό του Παρισιού το 2024
Ολυμπιακά μετάλλια: Από τα ολόχρυσα του 1908 στο... 1% χρυσό του Παρισιού το 2024
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 τα μετάλλια ήταν μασίφ από καθαρό χρυσό. Στο Παρίσι 2024 περιείχαν μόλις 1%. Πώς άλλαξε η σύστασή τους;
Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 στο Λονδίνο, οι Ολυμπιονίκες έλαβαν ένα από τα πιο σπάνια βραβεία στην ιστορία του αθλητισμού: ένα χρυσό μετάλλιο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από καθαρό χρυσό. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές που οι νικητές τιμήθηκαν με μετάλλιο 100% χρυσό.
Καθώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες επεκτάθηκαν και αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αθλητών και των αγωνισμάτων, το κόστος των πολύτιμων μετάλλων κατέστησε αυτή την πρακτική, οικονομικά ασύμφορη. Με την πάροδο του χρόνου, οι διοργανωτές υιοθέτησαν μια πιο βιώσιμη λύση, διατηρώντας παράλληλα το κύρος και τη σημασία του χρυσού μεταλλίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Καθώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες επεκτάθηκαν και αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αθλητών και των αγωνισμάτων, το κόστος των πολύτιμων μετάλλων κατέστησε αυτή την πρακτική, οικονομικά ασύμφορη. Με την πάροδο του χρόνου, οι διοργανωτές υιοθέτησαν μια πιο βιώσιμη λύση, διατηρώντας παράλληλα το κύρος και τη σημασία του χρυσού μεταλλίου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα