Η ευρωπαϊκή χώρα που θα πάει σε δημοψήφισμα για το αν θα επιβάλει πλαφόν στον πληθυσμό της
Το λαϊκό κόμμα SVP φέρνει σε δημοψήφισμα μια πρωτοφανή πρόταση που βάζει «ταβάνι» στον πληθυσμό της Ελβετίας, απειλώντας ακόμα και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε μία κίνηση που προκαλεί πολιτικό «σεισμό», το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) προωθεί μια αυστηρή ρύθμιση για τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Με τον τρέχοντα πληθυσμό να αγγίζει ήδη τα 9,1 εκατομμύρια, η δεξιά παράταξη πιέζει την κυβέρνηση, ώστε να λάβει δραστικά μέτρα πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Η κρίσιμη ψηφοφορία ορίστηκα για τις 14 Ιουνίου και αν εγκριθεί, θα φέρει σαρωτικές αλλαγές στην είσοδο νέων κατοίκων στη χώρα.



