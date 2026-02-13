«Δεν θέλουν μόνο σεξ»: Υπεύθυνη οίκου ανοχής αποκαλύπτει τι ζητούν οι άνδρες την 14η Φεβρουαρίου
Μάνατζερ ενός εκ των μεγαλύτερων οίκων ανοχής στην Ευρώπη, αποκαλύπτει τι γίνεται πίσω από τις πόρτες την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Όταν σκέφτεται κανείς την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το μυαλό του πηγαίνει αυτόματα σε λουλούδια, ακριβά δείπνα και ανταλλαγή δώρων με το ταίρι του. Θα υπέθετε, επίσης, κάποιος, πως η επίσκεψη σε μια εργαζόμενη του σεξ δεν θα ήταν στην κορυφή της λίστας, όμως η Catherine De Noire, η οποία διευθύνει έναν νόμιμο οίκο ανοχής, έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.
